Умер заслуженный летчик-испытатель Анатолий Квочур

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Умер заслуженный летчик-испытатель сверхзвуковых самолетов Анатолий Квочур. Об этом 15 апреля написал его сын Николай Квочур в соцсетях.
Пилот, принимавший участие в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не указываются.
Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Могилев-Подольского района Винницкой области Украинской ССР и окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков в 1973 году.
В период с 1973 по 1977 годы он служил в ГДР, а с 1978 по 1981 годы работал летчиком-испытателем на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.
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Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Могилев-Подольского района Винницкой области Украинской ССР и окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков в 1973 году.
В период с 1973 по 1977 годы он служил в ГДР, а с 1978 по 1981 годы работал летчиком-испытателем на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.
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Артем Кузьмин