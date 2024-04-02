Профессор МАРХИ умер после неудачного падения в московской клинике

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Профессор кафедры «Градостроительство» Московского архитектурного института (МАРХИ) Сергей Муратов умер через четыре дня после визита в столичную клинику, где он упал и ударился головой. Об этом в своём Telegram-канале пишет SHOT.
Медики доставили пострадавшего в реанимацию Боткинской больницы. У него выявили ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и открытую черепно-мозговую травму. Через четыре дня он скончался. Врачи диагностировали остановку сердца.
Проводится проверка.
О невосполнимой утрате для педагогического сообщества сообщили и на сайте вуза. Муратова описали как талантливого педагога, который очень любил жизнь.
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