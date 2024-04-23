Актёр и модель Агафонов задержан в подмосковных Люберцах с килограммом кокаина

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В Московской области правоохранители задержали актёра и модель Евгения Агафонова. При себе у него нашли более килограмма кокаина.
Актёр был рекламным лицом многих известных российских и зарубежных брендов, передаёт ИА Регнум. Телезрителям он известен по съёмкам в рекламных роликах Pepsi и торговой марки одежды «Снежная королева». Теперь мужчине может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Полицейские остановили машину Haval F7X, которой управлял Агафонов, для досмотра. В багажнике был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным наркотическим веществом. Эксперты установили, что это кокаин. Сообщается, что перед задержанием сотрудники отдела по борьбе с наркотиками некоторое время следили за манекенщиком.
В отношении актёра возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (оборот наркотиков в особо крупном размере). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, — до 20 лет лишения свободы.
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Полицейские остановили машину Haval F7X, которой управлял Агафонов, для досмотра. В багажнике был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным наркотическим веществом. Эксперты установили, что это кокаин. Сообщается, что перед задержанием сотрудники отдела по борьбе с наркотиками некоторое время следили за манекенщиком.
В отношении актёра возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (оборот наркотиков в особо крупном размере). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, — до 20 лет лишения свободы.
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Александр Бойцов