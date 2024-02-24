На складе Ozon в Петербурге обнаружили наркотики

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При приёме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге было обнаружено наркотическое вещество. Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила РИА Новости.
На склад оперативно прибыли полицейские, которым отдали находку. В настоящее время проводится проверка. Компания Ozon активно сотрудничает со следствием и предоставляет необходимые данные.
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Анастасия Чинкова