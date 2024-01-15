Baza: В Тверской области полиция проверила Екатерину Дунцову на наркотики

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Полиция в Тверской области задержала Екатерину Дунцову, не ставшую кандидатом в президенты РФ. По информации Телеграм-канала Baza, политика проверили на наркотики, после чего отпустили.
«Я просто оказалась не в том месте, не в то время. Тест на наркотики дал отрицательный результат, меня уже отпустили», — цитирует канал слова Дунцовой.
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