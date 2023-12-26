Актёр из сериала «Слово пацана» Базанов не признал вину в убийстве

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Актёр сериала «Слово пацана» Сергей Базанов и его подельник не признали вину в совершении убийства в 2011 году. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по городу Москве Юлия Иванова.
По её словам, удалось доказать причастность обоих фигурантов к делу с помощью показаний свидетелей, опознаний, очных ставок и по результатам проведённых судебных экспертиз.
В ходе допроса обвиняемые не признали свою вину. Решением суда она отправлены под стражу.
Версия следствия гласит, что в ноябре 2011 года обвиняемые и их соучастники, личности которых ещё предстоит установить, напали на мужчину в Большом Полуярославском переулке в Москве. Нападавшие выстрелили в мужчину, который попытался оказать сопротивление. После этого они похитили у него 900 тысяч долларов. Спустя несколько дней мужчина скончался в больнице.
Базанова и его подельника обвиняют по статье об убийстве, совершённом группой людей из корыстных побуждений.
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В ходе допроса обвиняемые не признали свою вину. Решением суда она отправлены под стражу.
Базанова и его подельника обвиняют по статье об убийстве, совершённом группой людей из корыстных побуждений.
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Анастасия Чинкова