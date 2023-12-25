В Москве арестован актёр из «Слова пацана» по делу об убийстве в 2011 году

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Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал актера Сергея Базанова, исполнившего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что арест Базанова будет длиться несколько месяцев — до 20 февраля. По информации источника, по этому делу помимо Базанова был задержан еще один человек.
В сообщении пресс-службы уточняется, что актер руководствовался корыстными мотивами и совершал нападения на граждан, а также совершил убийство. По данным ТАСС, участники банды вместе с Базановым выстрелили погибшему в голову и похитили у него денежную сумму в размере 900 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал ещё одного участника «голой вечеринки», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева.
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В сообщении пресс-службы уточняется, что актер руководствовался корыстными мотивами и совершал нападения на граждан, а также совершил убийство. По данным ТАСС, участники банды вместе с Базановым выстрелили погибшему в голову и похитили у него денежную сумму в размере 900 тысяч долларов.
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Екатерина Коршунова