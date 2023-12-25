В Дагестане зверски убили азербайджанского предпринимателя

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В Дагестане двое неизвестных за долги зверски убили предпринимателя из Азербайджана в его же квартире. Ему оторвали губу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В итоге предприниматель был убит. Также злоумышленники оторвали ему губу. Сейчас полиция разыскивает убийц. Выясняются все подробности и обстоятельства убийства.
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Элина Позднякова