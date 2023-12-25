В Дагестане зверски убили азербайджанского предпринимателя

В Москве полиция задержала 31 человека за участие в массовой оргии в сауне торгового центра «Фэвори» на Волгоградском проспекте, в том числе их подозревают в однополом сексе. Об этом сообщает Shot.

Согласно сообщению, массовый групповой секс устроили в сауне, которая располагается в ТЦ «Фэвори» в Южнопортовом районе Москвы. Полицию вызвали люди из-за сильного шума, который раздавался из сауны. На место прибыли полицейские. Там они увидели множество голых женщин и мужчин, огромное количество алкоголя, а также разбросанные презервативы и смазки.



Всего в массовой оргии принял участие 31 человек. Все они задержаны. 10 из них пытались оказать сопротивление. Против них составлены протоколы за мелкое хулиганство. При этом одного участника секс марафона поместили в спецприемник на 15 суток за агрессивное поведение.







Элина Позднякова