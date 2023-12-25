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В Дагестане зверски убили азербайджанского предпринимателя

В Дагестане за долги убит предприниматель из Азербайджана
25 декабря 2023, 15:26
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Дагестане двое неизвестных за долги зверски убили предпринимателя из Азербайджана в его же квартире. Ему оторвали губу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно сообщению, 37-летний гражданин Азербайджана был хозяином небольшого магазина бытовой техники и посуды в Дагестане, где и постоянно проживал. По его возвращении из командировки домой в Хасавюрт ночью к нему наведались двое мужчин. По словам его жены, разговор шел о долгах. Позже конфликт перерос в драку. Женщина пыталась помочь супругу, однако получила сильный удар в голову и потеряла сознание.

В итоге предприниматель был убит. Также злоумышленники оторвали ему губу. Сейчас полиция разыскивает убийц. Выясняются все подробности и обстоятельства убийства.

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#полиция
#убийство
#конфликт
#предприниматель
#женщина
#удар
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В Москве более 30 человек устроили массовую оргию в сауне ТЦ «Фэвори»
В Москве задержан 31 человек за участие в массовой оргии в сауне
25 декабря 2023, 15:45

Фото: iStock/Rawf8

В Москве полиция задержала 31 человека за участие в массовой оргии в сауне торгового центра «Фэвори» на Волгоградском проспекте, в том числе их подозревают в однополом сексе. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, массовый групповой секс устроили в сауне, которая располагается в ТЦ «Фэвори» в Южнопортовом районе Москвы. Полицию вызвали люди из-за сильного шума, который раздавался из сауны. На место прибыли полицейские. Там они увидели множество голых женщин и мужчин, огромное количество алкоголя, а также разбросанные презервативы и смазки.

Всего в массовой оргии принял участие 31 человек. Все они задержаны. 10 из них пытались оказать сопротивление. Против них составлены протоколы за мелкое хулиганство. При этом одного участника секс марафона поместили в спецприемник на 15 суток за агрессивное поведение.
#секс
#хулиганство
#человек
#полицейские
#тц
#люди
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Навального* нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа
25 декабря 2023, 15:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Оппозиционного политика Алексея Навального* нашли в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, Алексей Навальный* отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима во Владимирской области. В августе 2023 года Мосгорсуд вынес политику приговор в виде 19 лет лишения свободы, а в 22 декабря должно было состояться заседания Владимирского областного суда по трём апелляционным жалобам Навального*. Однако, заседание было отменено, поскольку заключённого не смогли найти.

25 декабря адвокат Навального* сообщил, что политик находится в ИК-3 в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По его словам, с Навальным* всё в порядке. Других подробностей состояния заключённого он не привёл.

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*включён в перечень экстремистов и террористов на территории РФ
#приговор
#адвокат
#наказание
#заседание
#навальный
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Мужчина откусил нос жене из-за приданого
News9Live: в Индии мужчина побил жену и откусил ей нос из-за приданого
25 декабря 2023, 15:31

Фото: istock / Paul Gorvett

В Индии мужчина побил свою супруг и откусил ей нос за то, что не получил приданое от ее семьи. Об инциденте сообщает News9Live.

Все случилось в деревне Махешпур в районе города Барели, штат Уттар-Прадеш. Девушка по имени Наджми вышла замуж за Назима в 2022 году. У них родился сын, сейчас ему 5 месяцев.

Все это время муж с семьей высказывали женщине претензии по поводу отсутствия приданного.

Совет старейшин деревни мирили все это время жену с мужем. Но 15 декабря Назим опять начал выяснять отношения с супругой. Он побил ее, а, когда та начала сопротивляться, мужчина отгрыз ей нос и стал угрожать убийтсвом.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Она обратилась к сотрудникам полиции с заявлением на супруга и его родственников. Назим, его мать Рехана и отец Маджид Хусейн задержаны.

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#семья
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Суд в Москве освободил от наказания бывшего зампреда ЦБ Корищенко
25 декабря 2023, 15:19

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего зампреда Центробанка Константина Корищенко, приговорённого к семи годам лишения свободы, отпустили на свободу, об этом сообщили в пресс-службе городских судов.
Напомним, 19 сентября 2023 годам Таганский суд Москвы признал Корищенко виновным в растрате 1,4 миллиардов рублей. Удалось установить, что по этой причине в 2013 году произошло банкротство «Инвестбанка», в котором Корищенко на тот момент занимал должность председателя правления.

Тогда Корищенко приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, однако, 25 декабря Мосгорсуд отменил этот приговор из-за истечения срока давности преступления. По этой же причине на свободу выпустили предполагаемого сообщника Корищенко Максима Пальчуна.

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Закопавшая в сугроб новорожденного женщина захотела забрать его домой
Свердловчанка, закопавшая сына в сугроб, теперь хочет забрать его домой
25 декабря 2023, 14:38

Фото: istock / geargodz

Жительница поселка Свободный Свердловской области, которая закопала новорожденного в сугроб, призналась, что делала это спонтанно. Об этом сообщает E1.ru.

«Я не знаю, что произошло в тот момент, сама себе ничего объяснить не могу. Я никому не говорила про беременность», — призналась девушка.
Она заявила, что не хотела причинить вред ребенку. После родов она собиралась написать отказ от малыша. Она рассказала, как в день родов сообщила мужу, что поедет в больницу. Покинув квартиру, она поехала на дачу, где родила в бане. Ребенка случайно заметил родственник женщины, который в тот день незапланированно оказался на даче. Сейчас мальчик находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что малышка была тепло одета и осторожно завернута в пеленку без помех для дыхания.

Свердловчанка заявила, что хочет забрать ребенка домой. Полиция проводят следственные мероприятия.

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#полиция
#женщины
#девочка
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#беременность
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Женщина бросила сына-детсадовца посреди проезжей части
В Новосибирске женщина везла сына на санках и бросила его посреди дороги
25 декабря 2023, 14:23

Фото: istock / aetb

В Новосибирске женщина везла маленького сына на санях и составила его посреди дороги. Об этом информирует РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина собиралась переходить дорогу вместе с ребенком. Когда загорелся зеленый свет светофора, россиянка начала толкать санки. Прямо посреди дороги женщина почему-то решила высадить мальчика и пойти дальше. Ребенок растерялся и стоя перед автомобилями, не понимал, что делать дальше.

Позже мать опомнилась и начала звать сына. Перейти дороги ребенку помог прохожий. Очевидцы ситуации потребовали наказать женщину.

До этого сообщалось, что в Петергофе мать отошла в ванную и нашла четырехмесячную дочь мертвой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщина
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СК: Двое детей и пенсионерка погибли при пожаре из-за гирлянды в Омской области
25 декабря 2023, 14:21

Фото: iStock/Kara Capaldo

Двое детей и их бабушка погибли при пожаре в Омской области, который разгорелся из-за новогодней гирлянды, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет по региону.
По информации следствия, пожар разгорелся 25 декабря в 14:25 (11:25 по московскому времени) в доме СНТ «Березовая Роща» в поселке Береговой Омской области.

В момент возгорания в доме находилась 38-летняя женщина, трое её малолетних детей и бабушка. Именно женщина услышала, как сработал датчик задымления, схватила четырёхлетнюю дочь и выбежала с ней на улицу. Она хотела потушить пожар сама, но не смогла этого сделать. В результате, в огне погибли её пожилая мать и двое маленьких сыновей.

Предположительно, в доме загорелась гирлянда, которой была украшена новогодняя ёлка. В настоящий момент следователи устанавливают все подробности произошедшего.

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Убит автор расследования о покупке тёщей Зеленского виллы на египетском курорте

Мужчине дали 16 лет за убийство двух эстонских девушек в Москве в 1989 году
#омская область
#ёлка
#пожар
#погибшие
#дети
#пенсионерка
#следственный комитет
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В Сергиевом Посаде из вентиляции жилого дома достали галку
25 декабря 2023, 14:03

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса освободили галку, застрявшую в вентиляционной шахте многоквартирного жилого дома. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили жители, услышавшие крик и хлопанье крыльев испуганной птицы за ревизионным люком. Самостоятельно вызволить пленницу хозяева квартиры не смогли.
«Работники противопожарно-спасательной службы выехали по указанному адресу, а собственники жилья тем временем открыли дверцу люка. Птица, вырвавшись из заточения, стала метаться по ванной комнате. Спасатели аккуратно поймали пернатую гостью с сине-чёрным опереньем. Она оказалась обыкновенной галкой», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части Сергей Шумов.
По его словам, убедившись, что птица не получила повреждений, специалисты выпустили её на волю.

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#подмосковье
#спасатели
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Убит автор расследования о покупке тёщей Зеленского виллы на египетском курорте
25 декабря 2023, 14:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Недалеко от дороги Эль-Хадаба найден труп Мохаммеда Аль-Алави - автора расследования о покупке тёщей президента Украины Владимира Зеленского виллы за пять млн долларов на египетском вип-курорте Эль-Гуна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, в августе текущего года Мохаммед опубликовал свое расследование о покупке тёщи Зеленского Ольги Кияшко. Она купила шикарный особняк на самом побережье Красного моря, на закрытом курорте Эль-Гуна. Метраж дома составляет 300 квадратных метров. Покупка была оформлена 16 мая 2023 года и составила порядка пяти миллионов долларов.

23 декабря был найден труп журналиста, опубликовавшего расследование. На теле были многочисленные ссадины, переломы и ЧМТ. Причина смерти не раскрывается.

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#убийство
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