Актёра Прокопьева задержали с наркотиками в Москве

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Актёра Василия Прокопьева задержали с пакетом наркотиков в центре Москвы, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации СМИ, Прокопьева задержали на Белорусском вокзале. Правоохранители обратили внимание на находящегося в явно не трезвом состоянии мужчину.
При досмотре актёра у него обнаружили «полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 гм».
Порошок доставили на экспертизы, в ходе которой было установлено, что у пакете у Прокопьева находилось производное от мефедрона вещество.
Самой известной работой 32-летнего актёра является сериал «Громовы». Он также принимал участие в проектах: «Сын отца народов», «Отец» и «Кружовник».
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При досмотре актёра у него обнаружили «полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 гм».
Самой известной работой 32-летнего актёра является сериал «Громовы». Он также принимал участие в проектах: «Сын отца народов», «Отец» и «Кружовник».
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Евгения Парфентьева