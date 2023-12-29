В Москве школьники решили попробовать наркотики и попали в больницу

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В Москве двое 16-летних школьников решили попробовать наркотики вместо уроков и угодили в больницу, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл с подростками, которые учатся в школе на Средней Калитниковской улице.
На перемене 16-летний парень подошёл к своей однокласснице и предложил ей попробовать барбитурат. Школьница согласилась, после чего оба подростка были госпитализированы в больницу.
В медицинской учреждении у подростков диагностировали «употребление психоактивных веществ».
В настоящий момент в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, а парня поставили на учёт в министерство внутренних дел.
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На перемене 16-летний парень подошёл к своей однокласснице и предложил ей попробовать барбитурат. Школьница согласилась, после чего оба подростка были госпитализированы в больницу.
В настоящий момент в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, а парня поставили на учёт в министерство внутренних дел.
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Евгения Парфентьева