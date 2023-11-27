«Аль Капоне» вышел на свободу спустя 24 года заключения

Фото: iStock/SolidMaks
Из мест лишения свободы освободился один из самых известных убийц 90-х Олег Пронин по кличке «Аль Капоне», об этом сообщает Lenta.ru.
Пронин был членом одной из самых известных и опасных банд головорезов в России - Орехово-медведковского организованного преступного сообщества (ОПС).
Самым громким делом, виновынм в котором признали Пронина – убийство следователя военной прокуратуры Юрия Керезя. Пронин застрелили его прямо возле дома сотрудника органов. Именно после этого правоохранители всерьез заинтересовались группировкой, в результате чего она распалась.
Пронина признали виновным в 22 убийствах и 11 покушениях. Его приговорили к 24 годам лишения свободы, однако, сегодня один из самых страшных убийц новейшей истории России находиться на свободе.
Читайте также:
В Екатеринбурге арестовали криминального авторитета Фартового
СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены
В Великих Луках троих детей обнаружили мёртвыми, главная подозреваемая – их мать
Самым громким делом, виновынм в котором признали Пронина – убийство следователя военной прокуратуры Юрия Керезя. Пронин застрелили его прямо возле дома сотрудника органов. Именно после этого правоохранители всерьез заинтересовались группировкой, в результате чего она распалась.
Читайте также:
В Екатеринбурге арестовали криминального авторитета Фартового
СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены
В Великих Луках троих детей обнаружили мёртвыми, главная подозреваемая – их мать
Евгения Парфентьева