В Великих Луках троих детей обнаружили мёртвыми, главная подозреваемая – их мать

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В Псковской области троих детей обнаружили мёртвыми, в убийстве подозревают их мать, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации Следственного комитета, тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков дошкольного возраста обнаружили в квартире в городе Великие Луки и в частном доме в Куньинском районе.
По подозрению в убийстве детей задержали их мать. На неё возбудили уголовное дело об убийстве малолетних, в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.
В это время, следователи продолжают работать на месте происшествия, а также устанавливают все обстоятельства трагедии.
Помимо этого, СК даст правовую оценку действиям органов систем профилактики.
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По подозрению в убийстве детей задержали их мать. На неё возбудили уголовное дело об убийстве малолетних, в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.
Помимо этого, СК даст правовую оценку действиям органов систем профилактики.
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Евгения Парфентьева