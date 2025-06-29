Алаудинов: бойцы «Ахмата» непричастны к драке в Белгородской области
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что зачинщик драки с военной полицией в Белгородской области не имеет никакого отношения к его формированию. По его словам, это боец другого подразделения.
«Я не несу ответственности за все подразделения Российской Федерации. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении человека, который сотворил этот беспредел, и он уже задержан», — отметил генерал-лейтенант в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.В минувшую пятницу, 27 июня, по социальным сетям разошлось видео, на котором запечатлен конфликт между сотрудниками военной полиции и военнослужащим якобы из чеченского спецназа «Ахмат».