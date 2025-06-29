Алаудинов: бойцы «Ахмата» непричастны к драке в Белгородской области

29 июня 2025, 17:28

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что зачинщик драки с военной полицией в Белгородской области не имеет никакого отношения к его формированию. По его словам, это боец другого подразделения.







«Я не несу ответственности за все подразделения Российской Федерации. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении человека, который сотворил этот беспредел, и он уже задержан», — отметил генерал-лейтенант в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.