Amber Mash: в СНТ Калининграда обнаружены мертвыми двое парней 17 и 18 лет

29 июня 2025, 16:40

Фото: iStock/Soumen Hazra

В садоводческом товариществе Московского района Калининграда обнаружены тела двух парней. Одному из них было 17 лет, другой недавно достиг совершеннолетия. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.