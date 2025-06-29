Amber Mash: в СНТ Калининграда обнаружены мертвыми двое парней 17 и 18 лет
В садоводческом товариществе Московского района Калининграда обнаружены тела двух парней. Одному из них было 17 лет, другой недавно достиг совершеннолетия. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.
Первой о трагедии узнала мать одного из погибших. Женщина сразу же обратилась в полицию. При осмотре места происшествия следов насильственной смерти не выявлено. Рассматривается версия о передозировке — в доме, где находились молодые люди, были найдены шприцы. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Перед этим сообщалось, что в Уссурийске 66-летняя пенсионерка потеряла почти миллион рублей из-за мошенников, с которыми ее внук познакомился в онлайн-игре.
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