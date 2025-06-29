Пенсионерка потеряла практически 1 млн рублей из-за интереса внука к игровой валюте
В Уссурийске 66-летняя пенсионерка потеряла практически 1 млн рублей из-за мошенников, с которыми ее внук познакомился в онлайн-игре, сообщило краевое управление МВД.
Со слов жертвы, ее внуку нравится одна популярная онлайн-игра и как-то с ним связался неизвестный мужчина, который выдавал себя за такого же игрока. Он предложил ребенку приобрести у него игровую валюту, а взамен попросил отправить на телефон его бабушки ряд ссылок. Не осознавая, что происходит, мальчик выполнил все инструкции, а затем со счетов пенсионерки несколько раз списали деньги.
Общий ущерб превысил 800 тысяч рублей. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело из-за произошедшего.
Ранее сообщалось, что поклонники режиссера Сарика Андреасяна стали жертвами мошеннической схемы с использованием технологий искусственного интеллекта. Злоумышленники распространяют от его имени фальшивые сообщения, включая аудиозаписи с имитацией голоса и манеры общения режиссера.
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