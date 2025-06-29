Пенсионерка потеряла практически 1 млн рублей из-за интереса внука к игровой валюте

29 июня 2025, 16:12

Пенсионерка потеряла 800 тыс. рублей обманувших ее внука мошенников

Фото: iStock/ artoleshko

В Уссурийске 66-летняя пенсионерка потеряла практически 1 млн рублей из-за мошенников, с которыми ее внук познакомился в онлайн-игре, сообщило краевое управление МВД.