Американец в костюме эмодзи ворвался в вольер осиротевшей обезьянки Панча
В японском городе Итикава полиция задержала двоих граждан США после инцидента в местном зоопарке. 17 мая один из туристов проник в вольер к известной обезьянке по кличке Панч — осиротевшему макаку, ставшему знаменитым благодаря дружбе с плюшевой игрушкой, сообщает Fox News.
На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина в костюме эмодзи и очках перелезает через ограждение и бросает маленькую игрушку в сторону животных. Макаки в испуге разбежались, но никто не пострадал.
Сотрудники зоопарка оперативно передали нарушителей полиции. Личности задержанных установили. Это 24-летний студент и его 27-летний приятель, называющий себя певцом. Им предъявили обвинения в нарушении работы бизнеса. Один из подозреваемых отказывается сотрудничать со следствием, второй отрицает вину.
Администрация зоопарка временно закрыла смотровые площадки и усилила меры безопасности, но учреждение продолжает работать в штатном режиме. Медицинское обследование животных не выявило травм. Расследование продолжается.
Обезьянка Панч получила известность после того, как в июле 2025 года мать бросила его сразу после рождения. Сотрудники выкормили малыша вручную, и он долгое время не расставался с плюшевым орангутаном, которого посетители прозвали «мамой» Панча.
