Американец в костюме эмодзи ворвался в вольер осиротевшей обезьянки Панча

19 мая 2026, 22:01

Американский турист залез в вольер осиротевшей обезьянки Панча в Японии

Фото: istockphoto/Marcelo Fabian Mollaretti

В японском городе Итикава полиция задержала двоих граждан США после инцидента в местном зоопарке. 17 мая один из туристов проник в вольер к известной обезьянке по кличке Панч — осиротевшему макаку, ставшему знаменитым благодаря дружбе с плюшевой игрушкой, сообщает Fox News.