В Красноярске ручная обезьяна напала на продавца в магазине техники
Необычный инцидент произошёл в одном из торговых центров Красноярска: в магазине бытовой техники на сотрудника напала обезьяна. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Животное оказалось ручным — её в переноске привели покупатели. В какой-то момент мартышка самостоятельно выбралась из клетки, устроила пробежку между полками и напала на молодого продавца, который как раз распаковывал микроволновую печь.
Работник отдела отделался парой царапин, но, по словам очевидцев, испытал сильный стресс от неожиданной встречи с приматом. Вероятно, после этого случая в магазине задумаются о запрете на вход с экзотическими питомцами.
Читайте также: