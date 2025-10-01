В Красноярске ручная обезьяна напала на продавца в магазине техники

01 октября 2025, 21:44

В ТЦ Красноярска обезьяна вырвалась из переноски и поцарапала сотрудника

Фото: Istock / tasha_lyubina

Необычный инцидент произошёл в одном из торговых центров Красноярска: в магазине бытовой техники на сотрудника напала обезьяна. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.