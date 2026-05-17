Мужчина укусил обезьянку за ухо и запихнул ее в шорты в Таиланде
Жители Таиланда раскритиковали иностранца, который издевался над обезьянкой — он покусал ее и запихнул в шорты. Об этом пишет издание The Pattaya News.
В пятницу, 15 мая, в туристическом районе Джомтьен города Паттайя произошёл инцидент. Очевидцы сообщили, что по кварталу прогуливался высокий мужчина без рубашки с детёнышем обезьяны. В одном из баров он вытащил животное из своих шорт и укусил его за ухо, что произошло на глазах у всех посетителей.
40-летняя свидетельница происшествия рассказала, что обезьяна неоднократно пыталась убежать, но отдыхающий каждый раз ловил её и наносил удары. На текущий момент местная полиция не выдвинула официальных обвинений в адрес злоумышленника.
