Под Новосибирском нашли тело пятилетней девочки, в убийстве которого подозревают бойца ММА

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В Новосибирске обнаружили тело маленькой девочки. Как сообщает СУСК РФ по Новосибирской области, ребенка, убили в январе вместе с матерью.
Известно, что женщина с ребенком пропала после того, как купила автомобиль за полтора миллиона рублей. Следствие выяснило, что с покупкой машины ей помогал 31-летний мужчина. После исчезновения мамы с дочкой он уехал из России.
25 января пограничники при попытке уехать из Казахстана в Узбекистан задержали подозреваемого в убийстве. Он является уроженцем одной из республик СНГ, а также принимает участие в боях ММА.
«Обвиняемый задержан компетентными органами иностранного государства, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию на территорию РФ. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств циничного убийства», — сообщили в следственном управлении.Читайте также:
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