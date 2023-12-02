Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

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Российский певец Эдуард Шарлот, который публично сжёг свой паспорт, признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что в июне этого года Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает паспорт гражданина РФ и говорит, что больше не считает себя русским. После этого певец покинул Россию, но вскоре вернулся. 22 ноября его задержали в петербургском аэропорту Пулково. В отношении Шарлота возбуждено три уголовных дела: его обвиняют по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.
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Анастасия Чинкова