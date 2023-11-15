Американский военный корабль сбил запущенный из Йемена беспилотник

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Корабль ВМС США сбил над Красным морем беспилотный летательный аппарат, прилетевший со стороны Йемена. Об этом сообщили изданию РИА Новости в Пентагоне.
«Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю», — рассказал представитель американского военного ведомства.19 октября эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов перехватил 3 крылатые ракеты и несколько БПЛА, которые запустили хуситы «Ансар Аллах» из Йемена. В Пентагоне полагают, что ракеты, возможно, были выпущены в сторону Израиля.
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