Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Американского боевика арестовали во Владивостоке за кражу

Американского боевика арестовали во Владивостоке за кражу

Боец ВС США прибыл во Владивосток без разрешения и был арестован за кражу
07 мая 2024, 08:31
Фото: iStock/Im Yeongsik

Фото: iStock/Im Yeongsik

Приморский суд арестовал бойца ВС США Гордона Блэка до 2 июля из-за обвинения в краже, пишет РИА Новости.
Американский боевик прибыл в Россию из Южной Кореи, где он выполнял задание, пишет NBС. Целью его поездки была встреча с девушкой перед отъездом в США. Как рассказал представитель ВС Штатов, в России мужчина обокрал женщину.

В Пентагоне уточнили, что мужчина ездил во Владивосток без разрешения руководства. В министерстве обороны США заявили, что ориентируясь на деликатность вопроса, в настоящее время там не готовы предоставить дополнительные подробности.



Ранее «Известия» писали, что военного Штатов задержали во Владивостоке за избиение женщины и кражу. Незадолго до этого американский солдат дезертировал в КНДР.

Читайте также:

Пушков: Шольц не стал участвовать в «спектакле» Макрона на встрече с главой КНР

Госдеп США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие на Украине

Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина
#сша
#военные
#кража
Россиянин ради выпивки попытался сбежать по простыне с 4-го этажа и упал с высоты
«78.ru»: в Петербурге мужчина спускался из окна по простыням и упал с высоты
07 мая 2024, 09:37

Фото: iStock/Marina Gordejeva

Житель Петербурга решил сходить в магазин за алкоголем, но его не отпустила жена, поэтому он попытался сбежать из окна по простыням. Об этом сообщает «78.ru».
Отчаянный альпинист хотел сходить в магазин за спиртными напитками, однако его супруга была против и забрала ключи от квартиры. По этой причине мужчина связал две простыни и попытался сбежать через окно, но сорвался.

Уточняется, что петербуржец упал с высоты четвертого этажа. Мужчина выжил. Со множественными травмами его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за то, что он в нетрезвом состоянии разбил стекло в детской библиотеке и там же уснул.

Читайте также:

Пьяным разбил стекло в детской библиотеке и уснул: В Москве арестовали американца

Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф

Мужчину заживо сожгли в подъезде в Новой Москве
#алкоголь
#санкт-петербург
#суд
#магазин
#окно
#квартиры
#ключи
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Восьмиклассница забеременела от 22-летнего парня в Тверской области
SHOT: Восьмиклассница забеременела от 22-летнего бойфренда в Тверской области
07 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/Natalia Kuzina

15-летняя школьница из Конаково забеременела от 22-летнего парня. Теперь ему грозит до четырех лет тюремного заключения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
15-летняя школьница из Конаково познакомилась с парнем, который на 7 лет старше неё. В декабре 2023 года у них случилась первая близость, а спустя несколько месяцев девушка узнала о беременности.

Восьмиклассница рассказала обо всём родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Будущего отца ребенка задержали. Молодой человек заявляет, что это желанный ребенок и просит не разлучать их с любимой.

В отношении 22-летнего парня возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также:

Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге

В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами
#тверская область
#беременность
#школьники
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьяным разбил стекло в детской библиотеке и уснул: В Москве арестовали американца
В Москве пьяный американец пробрался в детскую библиотеку, он арестован
07 мая 2024, 09:03

Фото: iStock/the_guitar_mann

Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за мелкое хулиганство. Информация следует из материалов, которые опубликованы на сайте суда.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 3 мая. Перед тем, как разбить окно и пробраться в детскую библиотеку, Никум отдыхал в баре, но там поругался с друзьями.

Он уехал на такси, однако по дороге оказался не дома, а в библиотеке на улице Народного Ополчения, где уснул. Там американца нашли сотрудники правоохранительных органов. Никум признан виновным в совершении административного правонарушения

Уточняется, что гражданин США находится в РФ по туристической многократной визе сроком 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Калининграде привлекли к административной ответственности москвича, который распивал спиртные напитки на карнизе музея.

Читайте также:

Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф

Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

Мужчину заживо сожгли в подъезде в Новой Москве
#сша
#окно
#алкоголь
#такси
#ночь
#инцидент
#рф
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главу Минтранса Башкирии Клебанова задержали за получение взятки
07 мая 2024, 08:45

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Отмечается, что Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова. В настоящее время в его кабинете проходят обыски.

Примечательно, что Хабиров не раз заявлял о том, что в его команде «нет места казнокрадам и взяточникам», поэтому решение об увольнении Клебанова было принято сразу, после подтверждения данных о получении взятки.

Александр Клебанов был министром транспорта с декабря 2022 года. До этого он занимал должность замминистра транспорта Пермского края.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

Читайте также:

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова

Выяснилось, чья усадьба ценой в сотни миллионов, находится рядом с домой Иванова

В России заявили о долгой борьбе генерала ГРУ с арестованным замглавы Минобороны
#суд
#следственный комитет
#уголовное ук
#минобороны
#рф
#башкирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Голая женщина оставила дома детей и вломилась к соседу
Fox News: в США голая женщина бросила дома детей и вломилась к соседу
07 мая 2024, 05:49

Фото: istock / Igor Vershinsky

В Соединенных Штатах арестовали женщину, разбившую окно и вломившуюся в дом соседа. Об этом пишет Fox News.
1 мая в полицию города Лейк-Сити поступил вызов об ограблении. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застали обнаженную женщину с порезами на руках, которая и оказалась преступницей. Нарушительницу порядка опознали как 24-летнюю Хейли Блант, проживающую по соседству.

Хозяин дома рассказал, что сначала Блант подошла ко входной двери его дома и постучалась. На вопрос, кто она и что ей нужно, женщина молчала. Затем она пошла ко второй двери и снова начала стучать, не объясняя, кто такая.

После обращения пострадавшего в полицию, Блант разбила рукой окно около входной двери и проникла в помещение. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили женщину около входной двери с серьезными травмами. Американку госпитализировали. Вскоре стало известно, что Блант оставила дома без присмотра двоих малолетних детей.

После выписки из больницы Блант арестовали и обвинили в попытке грабежа, нанесении материального ущерба, а также в угрозе благополучию несовершеннолетних. Детей обнаружили невредимыми и передали родственникам.

Читайте также:

Пассажир рассказал детали посадки самолёта «Москва – Оренбург» в Шереметьево

Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке

В Петербурге вынесли приговор 14-летним школьникам за поджог релейного шкафа

#окно
#дом
#женщина
#обращения
#больницы
#сотрудники
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна причина приезда в Россию задержанного американского военного
NBC: задержанный во Владивостоке солдат США прибыл в РФ для встречи с женщиной
07 мая 2024, 04:41

Фото: istock / Sinenkiy

Задержанный во Владивостоке военнослужащий США Гордон Блэк прибыл в РФ, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения. Об этом информирует NBC.
«Гордон Блэк... закончил службу и собирался вернуться в США, когда совершил поездку во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения», — сообщил телеканал.
Стоит отметить, военнослужащий прибыл на территорию Российской Федерации без разрешения начальства.

Военнослужащий проходил службу в составе американского контингента в Южной Кореи и отправился на российскую территорию по собственному желанию, где был задержан за избиение женщины и кражи у нее 200 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пассажир рассказал детали посадки самолёта «Москва – Оренбург» в Шереметьево

Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке

В Петербурге вынесли приговор 14-летним школьникам за поджог релейного шкафа

#сша
#женщина
#пассажир
#женщины
#отношения
#избиение
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина пыталась сорвать акцию памяти о погибших в ВОВ на территории Нью-Йорка
07 мая 2024, 03:24

Фото: istock / Ekaterina Senyutina

Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство государства в городе обращались в местную мэрию, пытаясь сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Такие серьезные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия», — заявил собеседник издания.
Как утверждает источник, в Нью-Йорке присутствуют «украинские активисты, у которых есть контакты в этих организациях». Он добавил, что миссия Украины в ООН и генконсульство страны обратились к активистам, чтобы они обвинили шествие в «пророссийской пропаганде».

Стоит отметить, это не первая попытка украинского постпредства повлиять на решения мэрии Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье к 9 Мая подготовили объекты памяти Великой Отечественной войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пассажир рассказал детали посадки самолёта «Москва – Оренбург» в Шереметьево

Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке

В Петербурге вынесли приговор 14-летним школьникам за поджог релейного шкафа

#память
#страны
#письма
#акции
#активисты
#оон
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Душил и избивал: Стала известна причина задержания американского военного
Задержанный в РФ за кражу военный ВС США избивал и душил жертву
07 мая 2024, 02:08

Фото: istock / dangutsu

Сотрудники правоохранительных органов задержали в России солдата Вооруженных сил США по подозрению в краже. Как рассказал источник РЕН ТВ, американец имеет звание сержанта и перед кражей избил жертву.
«Познакомился с женщиной в Сети, приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь», – рассказал собеседник информагентства.
Известно, что задержанный приехал из Южной Кореи, где его расквартировали.

Ранее официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что РФ сообщила о задержании американского военного во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пассажир рассказал детали посадки самолёта «Москва – Оренбург» в Шереметьево

Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке

В Петербурге вынесли приговор 14-летним школьникам за поджог релейного шкафа

#сша
#алкоголь
#сотрудники
#военные
#арест
#избиение
#кража
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хакеры похитили данные чиновников и военных с сервера британского Минобороны
Sky: хакеры взломали серверы минобороны Британии и похитили данные военных
07 мая 2024, 00:58

Фото: istock / ikholwadia

Хакеры взломали сервера, которые принадлежат министерству обороны Великобритании. В результате произошла утечка персональных сведений чиновников и военных. Об этом информирует телеканал Sky News.
По информации, имеющейся у журналистов, 7 мая власти сообщат депутатам британского парламента о происшедшей хакерской атаке на серверы оборонного ведомства государства. Действия хакеров были направлены против системы расчета заработной платы ныне действующим военных и некоторым ветеранам.

Из-за кибератаки в распоряжении хакеров появились личные данные военнослужащих и банковские реквизиты.

Минобороны отметило, что несмотря на инцидент, заработная плата будет выплачена своевременно и в полном объеме. О национальной принадлежности хакеров нет информации, но Sky News полагает, что атака была совершена из Китая.

Ранее сообщалось, что записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пассажир рассказал детали посадки самолёта «Москва – Оренбург» в Шереметьево

Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке

В Петербурге вынесли приговор 14-летним школьникам за поджог релейного шкафа


#данные
#плата
#инцидент
#минобороны
#хакеры
#атака
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф