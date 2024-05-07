Американского боевика арестовали во Владивостоке за кражу

Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство государства в городе обращались в местную мэрию, пытаясь сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.