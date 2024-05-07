Американского боевика арестовали во Владивостоке за кражу

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Приморский суд арестовал бойца ВС США Гордона Блэка до 2 июля из-за обвинения в краже, пишет РИА Новости.
Американский боевик прибыл в Россию из Южной Кореи, где он выполнял задание, пишет NBС. Целью его поездки была встреча с девушкой перед отъездом в США. Как рассказал представитель ВС Штатов, в России мужчина обокрал женщину.
В Пентагоне уточнили, что мужчина ездил во Владивосток без разрешения руководства. В министерстве обороны США заявили, что ориентируясь на деликатность вопроса, в настоящее время там не готовы предоставить дополнительные подробности.
Ранее «Известия» писали, что военного Штатов задержали во Владивостоке за избиение женщины и кражу. Незадолго до этого американский солдат дезертировал в КНДР.
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В Пентагоне уточнили, что мужчина ездил во Владивосток без разрешения руководства. В министерстве обороны США заявили, что ориентируясь на деликатность вопроса, в настоящее время там не готовы предоставить дополнительные подробности.
Ранее «Известия» писали, что военного Штатов задержали во Владивостоке за избиение женщины и кражу. Незадолго до этого американский солдат дезертировал в КНДР.
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Алёна Самарева