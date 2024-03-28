Американского криптомиллиардера приговорили к 25 годам тюрьмы

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Американского криптомиллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида, которого признали виновным в хищении у клиентов биржи FTX восьми миллиардов долларов, приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает CNN.
Адвокаты 32-летнего осуждённого настаивали на том, что для него будет достаточно срока в шесть лет колонии. При этом максимально возможный срок насчитывал более 100 лет. В результате суд принял компромиссное решение, остановившись на 25 годах.
Ранее Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре. При этом он сам полностью отрицает свою вину.
Компания FTX обанкротилась в ноябре 2022 года. Причиной для этого стал быстро растущий кризис ликвидности. В результате краха биржи обвалилась стоимость самых популярных криптовалют. После этого Бэнкман-Фрид покинул пост главы компании. В декабре его задержали. Состояние криптомиллиардера оценивается в более чем 26,5 миллиардов долларов.
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Анастасия Чинкова