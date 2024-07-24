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Аниматор квест-парка в Махачкале арестован после происшедшего там пожара

24 июля 2024, 12:53
Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

Арестован 18-летний аниматор квест-парка в Махачкале, где произошёл пожар. В результате возгорания погибли два человека.


Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Дагестан. Суд избрал в отношении задержанного аниматора меру пресечения в виде заключения под стражу. Он бросил горящую перчатку неподалёку от ёмкости с бензином, в результате чего в помещении возник пожар.

В результате погибли две девушки. Одна из них по условиям квеста была прикована наручниками к креслу и не смогла выбраться самостоятельно. Другая пыталась помочь своей подруге, но надышалась угарным газом и позднее скончалась в больнице. Пострадал также муж одной из погибших, который пытался спасти свою жену, но не смог. Сейчас мужчина находится в больнице с ожогами.

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Сапёры готовят робота для проверки взорванной на парковке в Москве машины
24 июля 2024, 13:57

Фото: istockphoto/trikolor

Сапёры ФСБ готовят к работе робота, который должен будет проверить взорванный на парковке в Москве автомобиль Toyota Land Cruiser. Эксперты должны будут убедиться в безопасности территории, прежде чем допустить к работе оперативно-следственную группу.
После того, как робот исследует обломки машины и передаст данные специалистам, на месте взрыва начнут работу следователи и криминалисты Следственного комитета РФ, сообщают «Известия». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Утром в среду, 24 июля, на автостоянке на Синявинской улице на севере Москвы взорвалась машина Toyota Land Cruiser с людьми в салоне. Мужчине взрывом оторвало ступни ног, а его жена получила рваные раны лица. Оба пострадавших госпитализированы в Боткинскую больницу.

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#взрыв
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Торгашов и его жена назвали фейком слухи о своем ранении при взрыве в Москве
24 июля 2024, 12:54

Фото: istockphoto / mofles

Андрей Торгашов и его супруга опровергли информацию о том, что они стали жертвами взрыва автомобиля на севере Москвы. В беседе с корреспондентом РИА Новости они заявили, что не имеют никакого отношения к этому происшествию.
«Это полный фейк. Никакого отношения этот взрыв и адрес ко мне не имеет», — сказал Андрей Торгашов.

Он подчеркнул, что не располагает никакой информацией об этом инциденте и живёт в другом месте. По словам Андрея Торгашова, сейчас он находится дома.

«С женой всё отлично, она дома, со мной всё хорошо, я дома. Я давно служил, уже сейчас не служу», — добавил он.

Его жена также заявила, что не имеет информации о якобы покушении на её мужа.

«Я вам говорю, что это не с нами произошло… сделали такую фейковую новость», — отметила она.

Столичный главк Следственного комитета сообщил о двух пострадавших. МВД уточнило, что произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле.

Пострадавшими оказались мужчина и его жена. По версии источника РИА Новости в правоохранительных органах, одной из версий является покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины.

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Захарова сообщила о гибели троих россиян при крушении судна в Южной Америке
Захарова: Трое россиян погибли в кораблекрушении в Южной Америке
24 июля 2024, 12:49

Фото: istock / dushi82

В результате крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов погибли три гражданина России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.
Один россиянин числится пропавшим, четыре человека живы.

Всего на борту Argos Georgia находились 27 моряков — 10 испанцев, 8 россиян, 5 индонезийцев, 2 уругвайца и 2 перуанца.

Корабль затонул в ночь на 24 июля в южной части Атлантического океана. Судно вышло из порта под флагом острова Святой Елены 21 июля. Примерно в 370 километрах к востоку от столицы Фолклендских островов – Стэнли – корабль подал сигнал бедствия.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при аварии на американском эсминце. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МИД: россиян с затонувшего судна в Атлантике спасли
24 июля 2024, 12:11

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что россияне, находившиеся на борту затонувшего в Южной части Атлантического океана норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, не пострадали.
«На брифинге Мария Захарова сообщила, что, по предварительной информации, российские граждане, находившиеся на борту затонувшего норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, не пострадали», — сообщили в РБК.

В ночь на 24 июля в южной части Атлантического океана затонуло судно Argos Georgia, на борту которого было 27 членов экипажа. Судно вышло из порта под флагом острова Святой Елены 21 июля. Примерно в 370 километрах к востоку от столицы Фолклендских островов – Стэнли – судно успело подать сигнал бедствия.

По данным The Guardian, в составе экипажа были десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два гражданина Перу. Также на борту находились россияне.

Как сообщает EFE со ссылкой на морское управление Фолклендских островов, в результате крушения погибли восемь человек, ещё пятеро числятся пропавшими без вести.

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#мария захарова
#россияне
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Медики приняли рак у мужчины за инфекцию и отправили его лечиться антибиотиками
The Sun: рак у мужчины перепутали с инфекцией и отправили лечиться антибиотиками
24 июля 2024, 12:08

Фото: iStock/Nastco

Медики приняли рак у мужчины за инфекцию и отправили его лечиться антибиотиками. Об этом пишет The Sun.
Впервые 44-летний мужчина по имени Даррелл заметил уплотнение на шее в 2020 году. Сообщается, что он сразу обратился за помощью в местную больницу, однако из-за пандемии врачи не стали проводить обследование. Они приняли новообразование за инфекцию и выписали больному рецепт на антибиотики, отправив его домой. Опухоль на шее не исчезла.

Мужчина обратился за медицинской помощью повторно, ему сделали УЗИ и биопсию. Согласно результатам обследования, опухоль оказалась синовиальной саркомой — редчайшим видом рака. Обычно он развивается в клетках вокруг сухожилий и суставов. Рак дал метастазы в легкие и мозг. Даррелл перенес радиотерапию под названием «Кибернож» и химиотерапию.

Сейчас заболевание находится на 4 стадии, но мужчина не отчаивается и старается наслаждаться каждым прожитым днем.

Ранее известный уругвайский певец Карлос Паравис ушёл из жизни на 57-м году жизни. В 2022 году Паравису поставили диагноз рак пищевода, что и стало причиной его смерти.

Недавно врачи-терапевты предположили, что признаком рака может быть чрезмерное потоотделение. Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев не согласился с таким утверждением, назвав его глупостью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Хирург сделал обрезание младенцу и стал фигурантом дела
СК РФ возбудил уголовное дело после домашнего обрезания младенцу в Петербурге
24 июля 2024, 11:40

Фото: istockphoto/Akintevs

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после неудачного домашнего обрезания младенцу в Санкт-Петербурге, чуть не закончившегося трагедией. Ребёнку на тот момент едва исполнился месяц.
Само происшествие произошло ещё в марте, напоминает телеграм-канал «Mash на Мойке». Маленькому Егору требовалась операция по медицинским показаниям. Родители решили провести её дома и пригласили хирурга из Тосненской клинической межрайонной больницы, заплатив ему около 10 тысяч рублей. Однако домашняя операция пошла не по плану. Врач допустил несколько ошибок, в результате у малыша началось сильное кровотечение. Ребёнка экстренно госпитализировали.

Эксперты оценили ущерб здоровью как тяжкий. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы. 40-летний хирург со стажем работы 20 лет специализировался на кожных заболеваниях.

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На видео попал виновник взрыва авто с офицером ВС РФ внутри
Появилось видео со взрывом автомобиля с офицером СВО внутри на севере Москвы
24 июля 2024, 11:29

Фото: istockphoto / RamonCast

В сети 24 июля появилось видео момента взрыва автомобиля офицера ВС РФ в Северном округе Москвы, сообщили в Известиях.
На кадрах видно, как злоумышленник подходит к машине. Сначала он открывает заднюю дверцу, чтобы положить туда вещи, затем садится на водительское сиденье. В этот момент происходит взрыв. После этого к месту происшествия начинают подходить люди, чтобы помочь пострадавшим.





Очевидец рассказал, что владельцу авто, получившему рваные раны лица, и его супруге, которая находится в шоковом состоянии, оказали помощь на месте. Пострадавшего, которому оторвало конечности, вынесли из машины, положили на землю и укрыли специальным покрывалом. Взрыв произошел из-за детонации неустановленного предмета, установленного в машине.

Взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем. Пострадавший оказался военнослужащим, который вместе с женой обратился в суд с иском против застройщика о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Суд удовлетворил их требования частично.

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В лесу под Питером нашли тело девочки-инвалида
24 июля 2024, 11:06

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

В лесу Ленинградской области погибла юная жительница Санкт-Петербурга с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в РЕНТВ.
Как сообщили в Следственном комитете Ленинградской области 24 июля, волонтёры «Лиза Алерт» обнаружили тело ребёнка в лесу возле хутора Минаева Раздольевского сельского поселения. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не было.

«По информации «Фонтанки», примерно в два часа дня накануне в лес были направлены волонтёры, спасатели, полицейские и кинолог с собакой после звонка 42-летней жительницы Санкт-Петербурга. Женщина является директором благотворительного фонда и воспитывает пятерых детей. В тот день она отправилась в лес вместе со своей 9-летней дочерью», — сообщили в издании.

Тело девочки удалось найти через шесть часов. Точную причину её смерти предстоит установить судмедэкспертам. Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.

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При аварии пассажирского самолёта в аэропорту Катманду погибли 18 человек
24 июля 2024, 10:43

Фото: istockphoto/porpeller

В аэропорту столицы Непала Катманду при взлёте загорелся пассажирский самолёт. Из 19 человек, находившихся на борту, выжил только один.
Самолёт непальской авиакомпании Saurya Airlines, на борту которого находились сотрудники технического персонала, потерпел крушение при взлёте, передаёт издание Kathmandu Press. Инцидент произошёл в среду, 24 июля, около 11 утра по местному времени (8:00 по Москве). На борту не было пассажиров, только сотрудники авиакомпании.

По неизвестной причине во время взлёта авиалайнер резко повело в сторону, он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, задел крылом землю, после чего загорелся. На борту находились 19 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, 18 из них погибли, выжить сумел только командир воздушного судна. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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