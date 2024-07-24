Аниматор квест-парка в Махачкале арестован после происшедшего там пожара

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Арестован 18-летний аниматор квест-парка в Махачкале, где произошёл пожар. В результате возгорания погибли два человека.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Дагестан. Суд избрал в отношении задержанного аниматора меру пресечения в виде заключения под стражу. Он бросил горящую перчатку неподалёку от ёмкости с бензином, в результате чего в помещении возник пожар.
В результате погибли две девушки. Одна из них по условиям квеста была прикована наручниками к креслу и не смогла выбраться самостоятельно. Другая пыталась помочь своей подруге, но надышалась угарным газом и позднее скончалась в больнице. Пострадал также муж одной из погибших, который пытался спасти свою жену, но не смог. Сейчас мужчина находится в больнице с ожогами.
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Александр Бойцов