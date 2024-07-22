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«Молила о помощи и кричала»: Что известно о смертельном пожаре на квесте в Махачкале

Число жертв пожара во время квеста в Махачкале выросло до двух
22 июля 2024, 19:10
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В ночь на 22 июля в Махачкале случилась страшная трагедия в одном из развлекательных квест-парков. 19-летняя Асият и ее 25-летняя подруга Мадина, которые пришли вместе с друзьями в «Дом ужасов», погибли. На тот момент они проходили один из хоррор-квестов. С ними также присутствовали 21-летний супруг Асият Саид и парень Мадины.
О подробностях трагедии расскажет редакция «Радио 1».

Запертые в огне девушки




Во время прохождения квеста аниматор посадил одну из девушек на стул и приковал наручниками. После чего он облил бензином перчатку и поджег ее «для большего адреналина». В это же время в подвале работала бензопила, которая также загорелась. После этого огонь перешел на тару с бензином, а затем и на все подвальное помещение.

Супруг Асият Саид снял футболку и попытался сбить огонь, однако у него ничего не получилось. Тогда он побежал за огнетушителем, но мужчине было тяжело ориентироваться в темноте и в незнакомом пространстве.

В это время Асият осталась с подругой Мадиной и пыталась потушить ее. Она позвонила своей матери, сильно кашляла в трубку. В итоге девушка задохнулась, надышавшись угарным газом.

Саид нашел противогаз и вернулся в комнату за девушками. Из-за большого количества дыма ничего не было видно, мужчина руками нащупал чье-то тело и стал его вытаскивать. Позже выяснилось, что это была его супруга.

Почему произошел пожар

Во время представления аниматор решил усилить чувство страха, что и послужило причиной пожара. У Мадины и Асият не было шансов – одна из девушек была прикована к креслу, вторая мужественно попыталась спасти подругу, но надышалась угарным газом и умерла в медучреждении.

В момент возгорания, Мадина кричала что есть силы и молила о помощи. В больницу она попала полностью обгоревшая и скончалась через 5 часов. Сердце Асият остановилось сразу по прибытию в стационар от отравления газом.

Побег аниматора из горящего здания

Один из свидетелей инцидента сообщил, что очевидцы также вытащили из горящего здания несколько молодых людей. По словам сестры погибшей Асият, аниматор сначала пытался помочь, однако затем сбежал. Родственница утверждает, что в подвале не было никакой противопожарной системы. Согласно некоторым данным, квест работал нелегально.

Кто виноват в гибели девушек

Восемнадцатилетний аниматор, который устроил пожар, вскоре был задержан. На допросе он заявил, что трагедия произошла из-за абсолютной случайности. По его словам, он переборщил с количеством бензина.

«Стал стряхивать горящую перчатку. Стряхнул — она слетела с руки. И всё начало гореть моментально», – заявил аниматор.
Следственное управления СК по региону возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

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В КБР оштрафовали восемь человек, не вставших во время исполнения гимна России
22 июля 2024, 19:11

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии за неуважение к гимну РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики, передает РИА Новости.
Инцидент произошел во время церемонии вручения аттестатов в школе № 33 в Нальчике. Несколько родителей не встали во время исполнения гимна России.

Уточняется, что размер штрафа составляет три тысячи рублей. Согласно информации источника, еще одно дело будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что депутата районного собрания от КПРФ в Калужской области Александра Лепендина оштрафовали за то, что он не встал во время гимна России. Парламентарию выписали штраф на сумму пять тысяч рублей.

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Журналистку Курмашеву осудили на 6,5 лет колонии по делу о «фейках» про армию

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#россия
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Сын российского губернатора погиб в ДТП
Mash: cын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП
22 июля 2024, 18:50

Фото: iStock/Bilanol

Два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что погибшему молодому человеку было 16 лет. Авария произошла около 14:00 мск в Волжском районе на улице Соколовой.

В результате ДТП два человека скончались, 20-летний водитель пострадал. На опубликованном в сети ролике видно, как кузов автомобиля получил серьезные механические повреждения, от столкновения машина буквально сложился в гармошку. Согласно информации Telegram-канала Mash, сын губернатора Саратовской области несколько лет занимался экстремальным вождением.

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Известны обстоятельства крушения SSJ 100 в Подмосковье
Специалисты МАК установили обстоятельства крушения SSJ 100 под Коломной
22 июля 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной установили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Отмечено, что крылатая машина превысила заданный скоростной режим и стала пикировать.
«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось», - сказано в заявлении МАК.

Самолет SSJ-100 упал 12 июля во время полета из Луховиц в авиагавань «Внуково». По предварительной информации, он летел с завода после ремонтных работ. На борту было три человека, все являлись членами экипажа.

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Журналистку Курмашеву осудили на 6,5 лет колонии по делу о «фейках» про армию
22 июля 2024, 17:49

Фото: istockphoto / Rawf8

В декабре прошлого года было возбуждено дело о «фейках» против Алсу Курмашевой.

«Алсу Курмашева, журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (деятельность признана нежелательной в России), была приговорена к шести с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про армию», — сообщили в РБК.

Из карточки дела на сайте суда следует, что обвинительный приговор был вынесен 19 июля.

По версии обвинения, ложная информация содержалась в книге Курмашевой «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». Она была опубликована в ноябре прошлого года в интернете на сайте «Idel.Реалии», который был признан иностранным агентом.

Курмашева была арестована в октябре прошлого года за неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иностранных агентов. В декабре того же года против неё возбудили новое дело по статье о распространении «фейков» про российскую армию.

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Гладков сообщил о ранении двоих детей при атаке со стороны ВСУ под Белгородом

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#приговор
#дело
#радио
#книга
#информация
#всу
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Гладков сообщил о ранении двоих детей при атаке со стороны ВСУ под Белгородом
22 июля 2024, 17:43

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Двое детей ранены в результате атаки со стороны боевиков ВСУ под Белгородом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Чиновник отметил, что все произошло в Никольском.
«У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго – поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги», — написал глава региона.

Гладков добавил, что пострадавших отправили в больницу. Кроме того, сообщается, что при ударе украинских националистов повреждены пять машин, в десятке домов осколки снарядов повредили заборы, крыши и окна.

В частности, у одного из домов в Вергилевке пробиты крыша и летняя кухня. Повреждения получил один социальный объект.

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#вячеслав гладков
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Сооснователя Рунета Солдатова посадили на два года
22 июля 2024, 17:36

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Одного из создателей Рунета приговорили к двум годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями.
Савеловский районный суд Москвы признал бывшего заместителя министра связи, одного из создателей российского сегмента интернета Алексея Солдатова виновным в злоупотреблении полномочиями. Приговор был вынесен 22 июля по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

«Суд назначил Солдатову два года колонии общего режима. Также были вынесены приговоры другим фигурантам дела — бизнес-партнёрам Солдатова Евгению Антипову и Андрею Шкиттину», — сообщила об этом в комментарии для РБК его адвокат Екатерина Чупарнова.

Уголовное дело в отношении Солдатова было возбуждено в 2019 году. Изначально его, Антипова и Шкиттина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). За это преступление им грозило до 10 лет лишения свободы. Однако в феврале 2022 года обвинение было переквалифицировано.

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В Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда
В Уфе арестован мужчина, выстреливший из пневматической винтовки в ногу девочке
22 июля 2024, 17:06

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Уфе арестован местный житель, который выстрелил из пневматической винтовки в ногу прячущейся под козырьком подъезда от дождя 10-летней девочке. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Уточняется, что пострадавшая гуляла во дворе своего дома вместе с подругами. Когда начался дождь, дети решили спрятаться под козырьком подъезда.

В это время мужчина выстрелил из пневматической винтовки в сторону детей. Пуля попала в ногу десятилетней девочки. Ее прооперировали.

Во время допроса злоумышленник пояснил, что таким способом хотел напугать девочек, которые якобы шумели и мешали ему отдыхать. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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#девочка
#пистолет
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«Снятся кошмары»: Педофилы в Архангельске семь лет накачивали детей наркотиками и снимали порно
22 июля 2024, 17:00

Фото: istock / juriskraulis

Жительница Архангельска Ксения Стребличенко боится, что снимавшие её в детском порно Ольга Гусарова и Вадим Двораковский могут навредить её семье после освобождения из тюрьмы.
В материале «Радио 1» расскажем историю девушки, которую в 11 лет мать и бабушка познакомили с семьей педофилов.

В Архангельске с 2009 по 2016 год существовало модельное агентство, на самом деле работавшее как порностудия. Следователи установили 11 пострадавших в возрасте от 4 до 17 лет. Организаторы получили свои сроки в сентябре 2019 года. Кроме них наказание понесли родственники несовершеннолетних — они, по информации следствия, приводили детей в студию и получали за это денежное вознаграждение.

В интервью блогеру Веронике Косаткиной потерпевшая Ксения рассказала, что Ольга Гусарова работала вместе с ее бабушкой в СИЗО в 90-х годах.

«[Ольга] знала меня с маленького возраста. Мне, наверное, было еще лет пять. И моя бабушка сказала про эти съемки, типа хорошая знакомая предлагает. И потом уже моя мама, познакомившись с этой Ольгой, стали раскручивать эту тему. Она привела меня туда, когда мне было 11 лет», — поделилась девушка.
Как отмечает жертва, мать доверяла семье Гусаровой и Двораковского, так как они были военнослужащими. Мама Ксении Юлия Краснова тоже несла военную службу.

«Чтобы заработать, надо раздеться»

Модельный бизнес в то время был распространён, агентства для детей открывались в каждом городе.

«Тогда были везде эти модельные школы. Все ходили на подиуме, даже беззубые девочки семилетние. [Гусарова и Двораковский] были дружелюбные, классные, взрослые, для меня этого вполне было достаточно. А потом я пришла туда сама», — рассказывает Ксения.
Она рассказала, что к съемкам без одежды пришли не сразу. Сначала были классические фотосессии в красивых костюмах. Все изменилось в день, когда девочке предложили работу.

«Они мне сказали: «Знаешь, чтобы заработать денег, нужно раздеться». Я сказала: «Ну ладно». Они говорят: «Только давай договоримся, что это будет наша с тобой тайна». Для меня тогда это казалось забавным. Для меня это было все в формате игры, я легко разделась. Как-то не было такого, что я суперстеснялась. Было некомфотно», — рассказала Ксения.
Затем съемки становились все откровеннее, к ним присоединялись другие воспитанники «модельной школы». Ксения завила, что была в курсе, что эти материалы создавались не для российских потребителей.
Фото: istock / tanawit sabprasan

«С русскими не работают, потому что они неблагонадежны и неплатежеспособны. Они работали с зарубежными ребятами. У них был свой сайт, где размещались превью моих фото и видео», — рассказывает жертва растлителей.
Ксения отметила, что ходила в модельную школу с целью общения. Несмотря на извращенный формат, взрослые проявляли к ней заботу. У девочки интересовались её переживаниями, отношениями с одноклассниками, иногда давали житейские советы.

«Старались быть более участливы, чем мои родители. Потому что это было выгоднее. Потому что я всегда к ним шла. Я ненавидела эту работу, если это можно назвать работой, но я шла туда, зная, что меня поддержат. При этом можно было курить, пить алкоголь и при этом нам давали наркотические препараты в моменте, когда происходили какие-то более жесткие съемки», — заявила девушка.

Не было слова «нет»

Уже через время девочке начали угрожать, когда она захотела остановить участие в съемках. Гусарова пригрозила распространить видео и фото среди одноклассников Ксении.

Сами взрослые девочку не трогали. Вадим однажды сказал Ксении о заказе, в котором непосредственно он должен был вступить с ней в контакт. Тогда же Вадим заявил девушке, что он педофил и ранее занимался похожими съемками в Нижегородской области.

«Ну надо так надо. У меня же не было слова «нет». Он сказал, что надо положить на лицо подушку. Для меня это было такое… Это было насилие. Было ощущение, что я к нему как к отцу относилась. С 11 лет мы столько времени проводили вместе. Он меня положил на кровать. Он сказал: “Я так не могу”. Я встала, оделась и сразу ушла. До этого он никогда меня не трогал. Раздеться — да, но всегда на расстоянии», — вспоминает потерпевшая.
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Продажа девственности

Семья не особо интересовалась «модельной» жизнью подростка. Сегодня пострадавшая заявляет, что не уверена по поводу причастности матери в съемках. Ксения поделилась, что Ольга и Вадим предлагали ей продать свою девственность иностранцу.

«Она сказала: да че там, ерунда какая-то. Для нее это все была фантазия», — вспоминает жертва.
Разбирательство по делу началось лишь к концу «десятых», когда снимки маленькой Ксении и других несовершеннолетних, посещавших модельное агентство, появились в открытом доступе в интернете, однажды Ксении их прислала знакомая. Тогда уже 19-летняя россиянка решилась рассказать обо всем матери, однако та посмотрела фото и больше не поднимала эту тему.

Отличился и отчим девочки. Однажды Ксения сделала селфи на фоне Вадима, рассматривающего ее снимок в обнаженном виде.

«Отчим сказал: «Это не ты. Да у тебя [груди] нет». Я сначала подумала, может, реально непонятно, что это я. А сейчас я понимаю, что там, блин, реально все видно», — посетовала потерпевшая.

Фото: istock / Davizro

Допрос с шутками

Позже девушку вызвали в отдел, где долго допрашивали, сопровождая странными шутками интимного характера.

«Мне было 19 лет. Мне позвонил следователь и сказал, что меня заберут на допрос. Очень долго допрашивали. Причем не допрашивали жестко, но и не было сочувствия. Было много подколов», — рассказывает Ксения.
Сейчас россиянка утверждает, что ей очень жаль свою мать, которой дали срок больше, чем самим педофилам. Женщина проведёт в колонии 13 лет, отбывая срок в одной колонии с Ольгой Гусаровой.
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Ночные кошмары и страх мести

В настоящее время Ксения испытывает страх, ведь обидчики могут навредить ей и её детям — шестилетнему мальчику и годовалой дочери. Как отмечает девушка, ей до сих пор снятся кошмары.

«Когда освободилась Ольга из тюрьмы (и Вадим в этом году освобождается), я боялась, что она что-то сделает мне или моим детям. Потому что она угрожала моей матери в тюрьме, что она выйдет и что-нибудь сделает мне и моим детям. Мне все что угодно влезло в голову. Она живет рядом с моим домом. Я боялась, что что-то будет, но я ее не видела с прошлого года ни разу. <...> Мне, конечно, снятся кошмары, как похищают моих детей. Но я уже к ним спокойнее отношусь. Приснился — ну ладно. Живем дальше», — призналась жертва насилия.
Девушка сожалеет, что не обратилась в полицию сама

«Мне стыдно из-за того, что я не говорила об этом. Стыдно из-за судьбы других детей. Особенно, когда у меня дети появились. Я сейчас смотрю на своего шестилетку и понимаю, что там младше дети были. И думаю — какой ужас», — отмечает пострадавшая.

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Нашли закопанной в собственном подвале: Загадочная история убийства девочки под Орлом
В Орловской области тело девочки нашли в подвале собственного дома: что известно
22 июля 2024, 16:15

Фото: istock/toxawww

Девятилетнюю девочку из Орловской области обнаружили мертвой спустя несколько месяцев поисков в подвале двухэтажного дома, где она проживала со своей семьей. О том, что случилось с несовершеннолетней Викторией Гнедовой, расскажет редакция «Радио 1».

Виктория Гнедова пропала без вести

Инцидент произошёл в июне 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. Были летние каникулы, школьница находилась одна дома, её родители были на работе. Вернувшись домой, они обнаружили, что Вики нет, а на столе стоит недоеденный обед. Папа и мама подумали, что она ушла гулять, но в девять часов вечера девочка так и не вернулась домой. Никто из соседских ребят её не видел.

Масштабные поиски ребенка

Родители сразу вызвали полицию. Начались масштабные поиски, в которых принимали участие тысячи человек. Ребёнка искали полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители. Водолазы обследовали дно водоемов, были прочесаны сотни километров полей, лесов, оврагов. Поиски продолжались все лето и первые недели сентября, но никаких следов ребенка обнаружено так и не было.

Фото: istock/Nastco


Следственный комитет возбудил уголовное дело

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял его под свой личный контроль.

Фото: istock/blinow61

Появился подозреваемый

По данным «‎КП», по делу появился подозреваемый. Им оказался 61-летний местный житель. В отношении мужчины начали проводить следственные действия.

Он ранее уже был задержан за совершение другого преступления — изнасилования. Позже стало известно, что мужчина не просто односельчанин семьи, но и проживает с ними в одном доме.

Сейчас мужчина арестован. Источники в правоохранительных органах сообщают, что его проверят на возможную причастность к целой серии преступлений в отношении несовершеннолетних на сексуальной почве. Первые из этих эпизодов относятся к 1990-м годам.

Россиянин переехал в село в 1990-х. Ничего подозрительного за ним не замечали, разве что его семья любила злоупотреблять алкоголем. Дети подозреваемого, к слову, уже скончались, и, по рассказам соседей, спиртное сыграло не последнюю роль. Мужчина работал в школе слесарем-сантехником, то есть постоянно находился среди малолетних. Свидетели рассказывают, что слышали от детей, что «дяденька» угощал их мороженым и конфетами, но никаких подозрений это не вызвало.

Находилась в подвале собственного дома

В результате следственных действий удалось найти место, в котором убийца захоронил тело школьницы. Все это время Вика находилась в подвале собственного дома, опознать её удалось по одежде.

Фото: istock/Андрей Клеменков

Как было совершенно убийство — пока неизвестно. Кроме этого, остается открытым вопрос — совершал ли подозреваемый насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

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