«Молила о помощи и кричала»: Что известно о смертельном пожаре на квесте в Махачкале

Фото: iStock/OlgaMiltsova
В ночь на 22 июля в Махачкале случилась страшная трагедия в одном из развлекательных квест-парков. 19-летняя Асият и ее 25-летняя подруга Мадина, которые пришли вместе с друзьями в «Дом ужасов», погибли. На тот момент они проходили один из хоррор-квестов. С ними также присутствовали 21-летний супруг Асият Саид и парень Мадины.
О подробностях трагедии расскажет редакция «Радио 1».
Во время прохождения квеста аниматор посадил одну из девушек на стул и приковал наручниками. После чего он облил бензином перчатку и поджег ее «для большего адреналина». В это же время в подвале работала бензопила, которая также загорелась. После этого огонь перешел на тару с бензином, а затем и на все подвальное помещение.
Супруг Асият Саид снял футболку и попытался сбить огонь, однако у него ничего не получилось. Тогда он побежал за огнетушителем, но мужчине было тяжело ориентироваться в темноте и в незнакомом пространстве.
В это время Асият осталась с подругой Мадиной и пыталась потушить ее. Она позвонила своей матери, сильно кашляла в трубку. В итоге девушка задохнулась, надышавшись угарным газом.
Саид нашел противогаз и вернулся в комнату за девушками. Из-за большого количества дыма ничего не было видно, мужчина руками нащупал чье-то тело и стал его вытаскивать. Позже выяснилось, что это была его супруга.
В момент возгорания, Мадина кричала что есть силы и молила о помощи. В больницу она попала полностью обгоревшая и скончалась через 5 часов. Сердце Асият остановилось сразу по прибытию в стационар от отравления газом.
Читайте также:
Студентка погибла в пожаре во время квеста в комнате страха в Махачкале
Сгорела заживо после свадьбы: подробности пожара в «Доме ужасов» в Махачкале
В Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда
Запертые в огне девушки
Во время прохождения квеста аниматор посадил одну из девушек на стул и приковал наручниками. После чего он облил бензином перчатку и поджег ее «для большего адреналина». В это же время в подвале работала бензопила, которая также загорелась. После этого огонь перешел на тару с бензином, а затем и на все подвальное помещение.
Супруг Асият Саид снял футболку и попытался сбить огонь, однако у него ничего не получилось. Тогда он побежал за огнетушителем, но мужчине было тяжело ориентироваться в темноте и в незнакомом пространстве.
В это время Асият осталась с подругой Мадиной и пыталась потушить ее. Она позвонила своей матери, сильно кашляла в трубку. В итоге девушка задохнулась, надышавшись угарным газом.
Саид нашел противогаз и вернулся в комнату за девушками. Из-за большого количества дыма ничего не было видно, мужчина руками нащупал чье-то тело и стал его вытаскивать. Позже выяснилось, что это была его супруга.
Почему произошел пожарВо время представления аниматор решил усилить чувство страха, что и послужило причиной пожара. У Мадины и Асият не было шансов – одна из девушек была прикована к креслу, вторая мужественно попыталась спасти подругу, но надышалась угарным газом и умерла в медучреждении.
В момент возгорания, Мадина кричала что есть силы и молила о помощи. В больницу она попала полностью обгоревшая и скончалась через 5 часов. Сердце Асият остановилось сразу по прибытию в стационар от отравления газом.
Побег аниматора из горящего зданияОдин из свидетелей инцидента сообщил, что очевидцы также вытащили из горящего здания несколько молодых людей. По словам сестры погибшей Асият, аниматор сначала пытался помочь, однако затем сбежал. Родственница утверждает, что в подвале не было никакой противопожарной системы. Согласно некоторым данным, квест работал нелегально.
Кто виноват в гибели девушекВосемнадцатилетний аниматор, который устроил пожар, вскоре был задержан. На допросе он заявил, что трагедия произошла из-за абсолютной случайности. По его словам, он переборщил с количеством бензина.
«Стал стряхивать горящую перчатку. Стряхнул — она слетела с руки. И всё начало гореть моментально», – заявил аниматор.Следственное управления СК по региону возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.
Читайте также:
Студентка погибла в пожаре во время квеста в комнате страха в Махачкале
Сгорела заживо после свадьбы: подробности пожара в «Доме ужасов» в Махачкале
В Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда
Екатерина Коршунова