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Появились подробности о погибшие при пожаре на квесте в Махачкале

23 июля 2024, 14:53
Фото: iStock/sarawutk

Фото: iStock/sarawutk

Знакомая одной из погибших при пожаре на квесте в Махачкале девушек поделилась, что они были подругами и вместе занимались фитнесом.
В беседе с RT она поделилась, что у Мадины остались старшая сестра и родители, а вторая, Асият, была ученицей Мадины и приходила к ней заниматься в фитнес-клуб.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 10-летний ребенок получил ожоги из-за вспыхнувшего телевизора. Как передают «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, во время происшествия ребёнок находился дома один. Сейчас его состояние медики оценивают как удовлетворительное.



Ранее в Махачкале произошёл пожар в квест-парке «Дом ужасов», в результате которого погибли две девушки.

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#происшествия
#смерть
В России предложили заставить блогеров жертвовать на социальные проекты
23 июля 2024, 14:42

Фото: iStock/FabrikaCr

В РФ необходимо разработать норму, согласно которой пять процентов от общего годового объема различной рекламы у инфлюэнсеров нужно будет отдавать на социальные проекты. С такой инициативой выступила «Ассоциация блогеров и агентств», пишет «Коммерсантъ».
Один из основателей «Ассоциации блогеров и агентств» отметил, что этот шаг поможет увеличить количество полезного контента на площадках. Это будет способствовать поддержке социальных и благотворительных проектов.

Данная инициатива получила поддержку в ГД, законодатели готовы разработать соответствующий закон, который будет регулировать деятельность инфлюенсеров.

Помимо этого, в Госдуме была создана рабочая группа, которая направлена на совершенствование законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Сообщается, что штраф до 600 000 рублей устанавливается за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#штраф
#закон
#блогер
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Капремонт дошкольного отделения гимназии в Рузе завершат до начала учебного года
23 июля 2024, 13:47

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения гимназии №1 в Рузском городском округе капитально ремонтируют, в настоящее время работы выполнены на 75%, полностью их должны завершить до 1 сентября, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте рабочие монтируют фасад, устанавливают дверные блоки, укладывают напольную и настенную плитку, монтируют каркас подвесных потолков, а также благоустраивают территорию вокруг детского сада — устанавливают детские игровые площадки, обустраивают проезды и тротуары», — говорится в сообщении.
В работах заняты 57 человек, используется четыре единицы специальной техники.

В министерстве подчеркнули, что строительство ведётся в соответствии с утверждённым графиком, и 1 сентября этого года дети смогут прийти в обновлённый детский сад.

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#детсад
#министерство строительного комплекса мо
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В Коломне завершили ремонт Красноармейской улицы
23 июля 2024, 13:43

Фото: Марина Анисимова

Ремонт завершили на Красноармейской улице в Коломне, работы проводились в рамках губернаторской программы, передаёт корреспондент Марина Анисимова.
«На улице заменили асфальтовое покрытие, укрепили обочины, нанесли новую разметку и установили дорожные знаки», — говорится в сообщении.
Проведенный ремонт повысил безопасность улицы, а также сделал проезд более комфортным. Кроме того, обновление Красноармейской улицы улучшило транспортную доступность близлежащих населённых пунктов.

Отмечается, что Красноармейская улица соединяет ведущую из Коломны Щуровскую улицу с Пирочинским шоссе, откуда можно выехать на федеральную трассу М-5 «Урал».

Полный список адресов, по которым запланирован дорожный ремонт в городском округе Коломна в текущем году, размещён на сайте администрации муниципалитета.

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#ремонт дорог
#коломна
#дорога
#улица
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Автоэксперт Балашов заявил о последствиях несвоевременной замены бронепроводов
23 июля 2024, 13:39

Фото: iStock/Venerala

Директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов предупредил, что несвоевременная замена бронепроводов (высоковольтных проводов) может приводить к повышенному расходу бензина.
«Изношенные и неисправные высоковольтные провода автомобиля могут затруднить запуск двигателя или вызвать пропуск зажигания. Нередко они провоцируют риск неполного сгорания топлива, что в свою очередь приводит к потере мощности мотора и снижает его эффективность. На этом же фоне может возникнуть повышенный расход топлива», — заявил в беседе с Газета.ру специалист.

Кроме проблем с двигателем, по его словам, незаменённые провода могут приводить к повреждению других компонентов авто, таких, например, как катушки зажигания и электронный блок управления.

Ранее автоэксперт Никита Гудков заявил, что на автомобиль-«утопленник» можно наткнуться в объявлениях о продаже авто, а также такие машины могут прийти из любых стран и городов.

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#автомобиль
#меры
#пропуск
#машины
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В солнечногорском посёлке Голубое завершают строительство школы на 1375 мест
23 июля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1375 учеников, возводят в посёлке Голубое городского округа Солнечногорск, сейчас строительная готовность объекта уже превысила 90 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте продолжают обустраивать внутренние коммуникации и слаботочные сети, ведётся чистовая отделка помещений, укладка финишных покрытий полов, а также благоустройство пришкольной территории — установка спортивных и игровых площадок, устройство проездов и тротуаров», — говорится в сообщении.
Площадь четырёхэтажного здания составляет более 28 тысяч квадратных метров. Отмечается, что новая школа станет самой большой в округе Солнечногорск. Она откроется 1 сентября текущего года.

Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Образование».

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#строительство
#школа
#солнечногорск
#министерство строительного комплекса мо
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Россияне назвали свой самый любимый торт
Исследование: Россияне любят чизкейк
23 июля 2024, 13:29

Фото: iStock/Arx0nt

Аналитики АТОЛ провели исследование и выяснили, что самым любимым тортом у россиян в этом году стал чизкейк.
На долю такого десерта приходится 22,1% продаж.

На втором месте оказался «Наполеон», доля продаж которого составила 10,5%. Третье место занял «Медовик» с 9,4% продаж.

Как передаёт Газета.ру, также популярны среди россиян такие лакомства, как «Красный бархат», «Морковный торт», «Прага», «Шоколадный торт», «Вафельный торт» т «Тирамису».

Ранее опрос «Авито Работы» показал, что для россиян наиболее популярным месяцем для отпуска стал июль. При этом в пятёрку самых востребованных для отпусков месяцев также вошли август, июнь, сентябрь и май.

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#россияне
#продукты
#блюда
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«Маленький кусочек»: Диетолог раскрыла, может ли сливочное масло спровоцировать рак
Диетолог Ионова: сливочное масло опасно большим количеством насыщенных жиров
23 июля 2024, 13:23

Фото: iStock/FabrikaCr

Американские ученые доказали, что сливочное масло повышает уровень плохого холестерина в крови и приводит к диабету и инсульту. В связи с этим настоятельно рекомендуется переходить на растительное масло, которое снижает шансы на сердечные приступы и диабет на треть.
Врач, диетолог, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» заявила, что дело не в одном конкретном продукте, а в структуре питания человека, однако полезного в сливочном масле, действительно, не так много.

«Дело не в маленьком кусочке масла, а в насыщенных жирах, которые есть в сливочном масле. Они суммарно играют большую роль. А структура растительных масел (подсолнечное, оливковое, ореховое) другая: там полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 и Омега 6. Они действуют на наше тело иначе. Если насыщенные кислоты — это наш жир, то полиненасыщенные наше тело само не продуцирует, мы получаем их из пищи. Это незаменимые факторы питания. Поэтому, не смотря на то, что это все жиры, они совершенно разные и по-разному работают в нашем организме», — объяснила эксперт.

Он добавила, что в некоторых случаях употребление масла является обязательным.

«Сливочное масло беременным женщинам нужно обязательно в умеренных количествах, потому что там содержатся жирорастворимые витамины», — подчеркнула врач.

По ее словам, опасность только в большом количестве насыщенных жиров, которые присутствуют в рационе некоторых людей и провоцируют различные болезни.

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#блюда
#повар
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Госдума ввела штрафы за распространение информации о наркотиках
23 июля 2024, 13:20

Фото: iStock/Oleg Elkov

Государственная Дума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что штраф до 600 000 рублей устанавливается за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке. Отмечается, что документ входит в пакет инициатив, которые направлены на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков. Изменения будут внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Под запрет попадают психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, или их прекурсоры. Новый запрет не распространяется на специализированные медицинские и фармацевтические издания, а также научные и учебные. Нарушение повлечет предупреждение или наложение штрафа. Во всех случаях предусмотрена конфискация продукции.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал одобрить поправки, предусматривающие штрафы за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#предупреждение
#изменения
#штраф
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#рф
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В девяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
23 июля 2024, 12:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт и замену повреждённых и выцветших, а также восстановление отсутствующих дорожных знаков провели специалисты Мосавтодора на региональных трассах в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, дорожные знаки восстановили на Железнодорожной улице в Протвине, на Дзержинском шоссе в Котельниках, на улице Р.И. Ракова в серпуховской деревне Михайловка, на Аэропортовской улице в Лобне, на Центральной улице в деревне Звягино городского округа Лотошино, на Обуховской улице в Солнечногорске, на улице Агрогородок в балашихинской деревне Чёрное, на Фабричном проезде в мытищинской деревне Пирогово и на Советской улице в коломенском посёлке Пески», — говорится в сообщении.
Кроме того, работы по восстановлению дорожных знаков провели на улицах Чкалова, Наркомвод и Гагарина в Жуковском и на Шоссейной улице и улице Ленина в Волоколамске.

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#подмосковье
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