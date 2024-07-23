Появились подробности о погибшие при пожаре на квесте в Махачкале

В РФ необходимо разработать норму, согласно которой пять процентов от общего годового объема различной рекламы у инфлюэнсеров нужно будет отдавать на социальные проекты. С такой инициативой выступила «Ассоциация блогеров и агентств», пишет «Коммерсантъ».