Появились подробности о погибшие при пожаре на квесте в Махачкале

Фото: iStock/sarawutk
Знакомая одной из погибших при пожаре на квесте в Махачкале девушек поделилась, что они были подругами и вместе занимались фитнесом.
В беседе с RT она поделилась, что у Мадины остались старшая сестра и родители, а вторая, Асият, была ученицей Мадины и приходила к ней заниматься в фитнес-клуб.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 10-летний ребенок получил ожоги из-за вспыхнувшего телевизора. Как передают «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, во время происшествия ребёнок находился дома один. Сейчас его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Ранее в Махачкале произошёл пожар в квест-парке «Дом ужасов», в результате которого погибли две девушки.
Читайте также:
Студентка погибла в пожаре во время квеста в комнате страха в Махачкале
«Выкурить последнюю сигарету»: В Крыму женщина хотела покончить с собой и взорвала дом
«Подарок» на день рождения: Детали смертельного ДТП с 16-летним сыном губернатора Бусаргина
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 10-летний ребенок получил ожоги из-за вспыхнувшего телевизора. Как передают «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, во время происшествия ребёнок находился дома один. Сейчас его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Ранее в Махачкале произошёл пожар в квест-парке «Дом ужасов», в результате которого погибли две девушки.
Читайте также:
Студентка погибла в пожаре во время квеста в комнате страха в Махачкале
«Выкурить последнюю сигарету»: В Крыму женщина хотела покончить с собой и взорвала дом
«Подарок» на день рождения: Детали смертельного ДТП с 16-летним сыном губернатора Бусаргина
Мелисса Тимофеева