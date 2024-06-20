Арестован экс-совладелец «Трансфин-М» Тайчер

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Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс», а также экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Тайчер подозревается в хищении не менее 710 миллионов рублей в рамках заключенных с ООО «Рейл Стрим» фиктивных договоров займа. Он будет находиться под стражей до 14 августа текущего года.
Согласно информации источника, по делу Тайчера также проходит замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. Аналогичное ходатайство суд рассмотрит в ближайшее время.
Ранее обвиняемый в получении более 1 миллиарда рублей взятки Тимур Иванов заявил в суде, что более не занимает должность заместителя министра обороны.
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Согласно информации источника, по делу Тайчера также проходит замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. Аналогичное ходатайство суд рассмотрит в ближайшее время.
Ранее обвиняемый в получении более 1 миллиарда рублей взятки Тимур Иванов заявил в суде, что более не занимает должность заместителя министра обороны.
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Екатерина Коршунова