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Учителя рисования приговорили к 20 годам за перевод средств ВСУ

20 июня 2024, 17:08
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к двадцати годам тюремного заключения. Об этом сообщили РБК во 2-м окружном военном суде.
Согласно информации следствия, Клюка дважды переводил деньги на счета украинского фонда. Первый перевод был на сумму 100 тысяч рублей, а второй — на сумму 20 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным. Ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания. Уточняется, что первые пять лет злоумышленник проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.



Ранее сообщалось, что уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Она собирала и передавала представителям спецслужб Украины данные, которые могут быть использованы против безопасности России.

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У предполагаемого убийцы мужчины на западе Москвы парализована левая часть тела
20 июня 2024, 17:01

Фото: istock / TheaDesign

Предполагаемого убийцу, задержанного на западе Москвы и оказавшего сопротивление при аресте, парализовало с левой стороны тела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Сейчас он находится в реанимации, у него парализована левая часть тела», — сообщил источник агентства, уточнив, что ранее подозреваемый вышел из комы.
Напомним, в начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. Подозреваемого в убийстве задержали полицейские через несколько часов на Аминьевском шоссе. При задержании он оказал сопротивление и получил серьезные ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. При обыске по месту жительства подозреваемого были обнаружены магазины для автомата Калашникова и военное обмундирование.

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Супруги, убившие девочку под Новосибирском, снимали издевательства на видео
20 июня 2024, 16:55

Фото: iStock/eranicle

В Новосибирском районном суде арестовали супружескую пару, обвиняемую в убийстве десятилетней девочки. Об этом информирует КП-Новосибирск со ссылкой на источник.
Согласно информации источника, все издевательства снимались на видео. Свой мотив преступники объяснили «изгнанием дьявола» из ребенка.

Мать погибшей девочки назвала произошедшее несчастным случаем. В настоящее время сотрудники СК РФ продолжают проверку по факту трагедии.

Напомним, в Новосибирской области супружеская пара из села три дня жестоко обращалась с дочерью их знакомой. В период с 14 по 17 июня супруги избивали девочку и лишали ее пищи. В результате полученных травм девочка скончалась в больнице.

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В Московской области из-за непогоды пострадал один человек
20 июня 2024, 16:31

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье из-за непогоды повалено около 200 деревьев. Пострадал один человек, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах региона.
«В результате непогоды в 23 городских округах Подмосковья упало около 200 деревьев, повреждено 26 автомобилей в 10 городских округах. В городском округе Сергиев Посад из-за падения дерева пострадала женщина, погибших нет», – уточнил источник агентства.
Он добавил, что в регионе отключено электричество в шести округах, специалисты восстанавливают энергоснабжение. Коммунальщики распиливают и убирают упавшие деревья.

Накануне синоптики прогнозировали 20 июня ливни с грозами и шквалистым ветром с порывами до 23 м/с, а также с возможностью образования смерчей.

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#деревья
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Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке
20 июня 2024, 16:30

Фото: iStock/jorgeantonio

Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке. Об этом пишет Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | России».
Сообщается, что температура в Мекке поднялась до 51,8 градусов. Все 5 паломников из России скончались из-за жары. Отмечается, что среди паломников много пожилых людей. Один из скончавшихся россиян — мужчина из Дагестана, а также женщина из Подмосковья. Похоронят их в Мекке.

По мнению властей, такое огромное количество смертей связано с тем, что прибытие паломников вызвало хаос в лагерях для помощи верующим. Это помешало стабильной работе служб. Паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров. Людям негде было укрыться.

Общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию составило 577 человек. Египтянами из них были не менее 323 человека. Они все скончались из-за жары, кроме одного, который получил травмы в давке. Не менее 60 погибших — иорданцы. В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек.

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#мужчина
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Журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали с асцитом
20 июня 2024, 16:26

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Журналист Отар Кушанашвили самостоятельно приехал в поликлинику с жалобами на боли в животе, однако оттуда его экстренно госпитализировали в больницу.
По данным «Известий», мужчина обратился за медицинской помощью в поликлинику, там у него выявили асцит — скопление жидкости в брюшной полости. После этого его экстренно госпитализировали в больницу.

При этом Shot сообщал, что Кушанашвили поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Стало известно, что шоумену необходима срочная операция.

Напомним, в ноябре прошлого года Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». Однако сам журналист опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежал там в реанимации с подозрением на инфаркт.

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#продюсер
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В Санкт-Петербурге мужчина несколько раз ударил ножом свою бывшую девушку — видео
Mash: бывший парень вытащил из салона девушку и порезал ее ножом
20 июня 2024, 16:09

Фото: IStock/Pranithan Chorruangsak

В Санкт-Петербурге мужчина выследил бывшую девушку и несколько раз ударил ее ножом, сообщает в своем Телеграм-канале Mash.

На кадрах опубликованного ролика видно, как женщина паркуется на своем автомобиле, после чего к ней подходит мужчина и вытаскивает ее из машины. Затем он достает нож и наносит ей несколько ударов в живот и сбегает. Очевидцы произошедшего помогли пострадавшей и вызвали скорую. В конце видео прибывшие врачи оказывают женщине скорую помощь.

Незадолго до инцидента уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала возвращение наказания за домашнее насилие. Об этом сообщает Телеграм-канал «Говорит Москва».

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Задержана украинка, надругавшаяся над могилами солдат ВСУ
20 июня 2024, 16:09

Фото: iStock/David_Bokuchava

В Киеве арестовали женщину, устроившую вандализм на могилах солдат ВСУ. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в своем Telegram-канале.
«Задержана 60-летняя женщина, подозреваемая в надругательстве над могилами украинских защитников. С ней работают правоохранители», — уточнили в прокуратуре.
20 июня стало известно, что на одном из кладбищ Киева были осквернены могилы трех украинских военных. Портреты и флаги бойцов были разрисованы, а цветы и венки разбросаны.

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В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины
Житель Омской области, застуканный с любовницей, вернулся мстить и поджег дом
20 июня 2024, 15:32

Фото: iStock/DarthArt

Житель Омской области, которого застукали в постели с чужой любовницей, вернулся мстить и поджег дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Уточняется, что во время тушения было найдено тело 39-летней женщины со следами ожогов, а ее 57-летний сожитель был госпитализирован. Согласно информации следствия, к поджогу причастен 47-летний ранее судимый знакомый погибшей женщины.

В настоящее время преступник задержан.

Отмечается, что фигурант пришел к женщине, пока ее сожитель отсутствовал. Они вступили в интимные отношения, однако мужчина вернулся и застал их. Он несколько раз ударил оппонента по голове и выгнал из дома. Побитый вернулся позже и совершил поджог. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

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#измена
#отношения
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На севере Москвы дерево насмерть придавило мужчину
Mash: шквалистый ветер стал причиной смерти мужчины в Москве
20 июня 2024, 15:32

Фото: iStock/Антон Вахрушев

Сильный ветер обрушил дерево на прохожего недалеко от парка «Дубки» на севере Москвы, мужчина скончался на месте, сообщает Mash со ссылкой на оперативные службы.
Трагедия произошла на Ивановской улице в районе дома номер 3, где на прохожего обвалилось дерево. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой.

Накануне МЧС предупредило об ожидаемой 20 июня грозе, ливне и мощном ветре с порывами до 23 м/с.

«С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей», — заявило ведомство.

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