Учителя рисования приговорили к 20 годам за перевод средств ВСУ

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Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к двадцати годам тюремного заключения. Об этом сообщили РБК во 2-м окружном военном суде.
Согласно информации следствия, Клюка дважды переводил деньги на счета украинского фонда. Первый перевод был на сумму 100 тысяч рублей, а второй — на сумму 20 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным. Ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания. Уточняется, что первые пять лет злоумышленник проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Она собирала и передавала представителям спецслужб Украины данные, которые могут быть использованы против безопасности России.
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Суд признал мужчину виновным. Ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания. Уточняется, что первые пять лет злоумышленник проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Она собирала и передавала представителям спецслужб Украины данные, которые могут быть использованы против безопасности России.
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Екатерина Коршунова