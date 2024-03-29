Арестованный девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

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Девятый фигурант в деле о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои частично признал вину.Об этом сообщает телеграм-канал «360».
Напомним, что суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои, передают в пресс-службе Басманного суда.
Уточним, что он уроженец Таджикистана, однако последнее время жил в столице в одном из хостеллов. Лутфуллои 2000 года рождения, не женат, детей нет, официально нигде не работает.
Обвинение уроженцу Таджикистана предъявлено по статье о теракте. В данный момент его роль в массовом расстреле посетителей в подмосковном «Крокус Сити Холле» не озвучивается. Судебный процесс проходил в закрытой форме. Ранее Лутфуллои уже привлекался к ответственности за хулиганство, он был арестован на 15 суток. При задержании оказывал сопротивление правоохранителям и нецензурно выражался.
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Уточним, что он уроженец Таджикистана, однако последнее время жил в столице в одном из хостеллов. Лутфуллои 2000 года рождения, не женат, детей нет, официально нигде не работает.
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Дана Игумнова