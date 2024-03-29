В Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты

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Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на спецслужбы в Таджикистане.
В настоящее время всех задержанных проверяют на причастность к трагическим событиям в подмосковном «Крокусе».
По информации издания, арестованные планировали совершить серию террористических актов на праздник Навруз.
Предварительно, они могут быть связаны с преступниками, которые совершили теракт в концертном зале Подмосковья «Крокус Сити Холле» 22 марта.
Прежде сообщалось, что девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» получил 15 суток за нецензурную брань.
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По информации издания, арестованные планировали совершить серию террористических актов на праздник Навруз.
Прежде сообщалось, что девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» получил 15 суток за нецензурную брань.
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Анастасия Хохлова