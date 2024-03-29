Делом о теракте в «Крокусе» занимается управление по расследованию военных преступлений

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Расследованием уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на материалы дела, детали которого были озвучены во время слушания в Басманном суде.
Прежде в Басманном суде избрали меру пресечения девятому фигуранту уголовного дела о теракте. Правоохранители продолжают устанавливать круг лиц, причастных к подготовке и организации преступления.
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