Делом о теракте в «Крокусе» занимается управление по расследованию военных преступлений

Расследованием уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на материалы дела, детали которого были озвучены во время слушания в Басманном суде.