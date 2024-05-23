Замглавы ГУФСИН Подмосковья Владимира Талаева задержали по подозрению в крупной взятке

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Заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что сотрудники Следственного комитета уже вышли с ходатайством о его аресте.
Напомним, Владимир Талаев в должности заместителя главы ГУФСИН по Московской области осуществляет координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела.
Ранее сообщалось, что 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. По результатам обыска Вадима Шамарина доставили на допрос в СКР.
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Напомним, Владимир Талаев в должности заместителя главы ГУФСИН по Московской области осуществляет координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела.
Ранее сообщалось, что 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. По результатам обыска Вадима Шамарина доставили на допрос в СКР.
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Екатерина Коршунова