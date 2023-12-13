Армия Израиля нанесла удары по территории Сирии

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«Некоторое время назад в ответ на пуски в сторону Израиля... самолет и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным постам и военной инфраструктуре, принадлежащим сирийской армии, на территории Сирии», — проинформировали в израильской армии.
Кроме того, Армия Израиля нанесла удар по месту пуска, принадлежащему ливанскому движению «Хезболла», расположенному на территории Ливана.
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