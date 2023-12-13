Армия Израиля нанесла удары по территории Сирии

«В 18:29 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение, что в городе Ивантеевка по адресу: улица Заречная, дом 1 на территории хлопкопрядильной фабрики загорелось отдельно стоящее строение площадью 40 на 70 метров», — сообщил представитель ГУ МЧС РФ по Московской области, майор Александр Объедков.



Он добавил, что причины пожара в настоящее время устанавливаются.



О начала пожара также рассказал один из школьников Ивантеевки — четвероклассник Константин Смарьянаки, живущий неподалёку. Он прибежал на место происшествия, когда прочитал о возгорании в соцсети «ВКонтакте».



«Сразу прибежал сюда и из-за здания увидел полыхающий огонь. Огромнейший пожар! Теперь наши пожарные пытаются потушить этот огонь. Уверен, у них всё получится», — поделился мальчик с корреспондентом.



В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что для ликвидации последствий пожара были мобилизированы спасатели из городского округа Пушкинский и близлежащих округов. Площадь возгорания составила 2800 кв. м.



«На месте работают более 60 специалистов и 24 единицы техники. Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Информации о пострадавших не поступало», — проинформировали в МЧС.

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