Авария на подстанции произошла в Ростове-на-Дону

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На подстанции в Ростове произошла авария, сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что вспышка произошла на одной из подстанций. Впоследствии часть Западного района города осталась обесточена. Другие подробности и причины неизвестны.
Ранее, 15 июня, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сильный дождь с грозой вызвал перебои с электричеством в пригородных зонах и историческом центре города.
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Александр Климов