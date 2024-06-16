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Авария на подстанции произошла в Ростове-на-Дону

Авария на подстанции произошла в Ростове-на-Дону, часть города без света
16 июня 2024, 23:37
Фото: iStock/happyphoton

Фото: iStock/happyphoton

На подстанции в Ростове произошла авария, сообщает Telegram-канал Don Mash.


Отмечается, что вспышка произошла на одной из подстанций. Впоследствии часть Западного района города осталась обесточена. Другие подробности и причины неизвестны.

Ранее, 15 июня, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сильный дождь с грозой вызвал перебои с электричеством в пригородных зонах и историческом центре города.

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#ростов
#севастополь
#авария
#электричество
В СПЧ сообщили о перегруженности ростовского СИЗО
Член СПЧ Мельников: перелимит ростовского СИЗО составляет около 400 человек
16 июня 2024, 23:07

Фото: iStock/Rafa Jodar

Перелимит ростовского СИЗО-1, где несколько преступников взяли в заложники сотрудников ФСИН, составляет от 200 до 400 человек, заявил в интервью РИА Новости член Совета по правам человека России, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Мельников подчеркнул, что перелимит – «вполне привычное явление» для среднестатистического СИЗО.

«У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения», – подчеркнул член СПЧ.

Однако правозащитник отметил, что хотя прогресс и был достигнут, он не был ощутимым.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

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#спч
#россия
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Следователи установят причастных к гибели корреспондента Никиты Цицаги в ДНР
16 июня 2024, 20:30

Фото: iStock/Leonid Ikan

Следственный комитет РФ будет устанавливать причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги после обстрела Вооруженными силами Украины в Угледаре, ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«Следственный комитет России примет все необходимые меры для выявления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что корреспондент Никита Цицаги погиб в ДНР в результате атаки ВСУ.

Кроме того, стало известно, что журналист НТВ Валерий Кожин скончался в больнице после того, как попал под обстрел со стороны ВСУ в Никитовском районе Горловки.

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В Одинцово двое с ножом напали на мужчину посреди дороги
16 июня 2024, 19:52

Фото: iStock/Motortion

В Одинцово Московской области произошел жестокий инцидент с поножовщиной. По информации с видеозаписей, двое мужчин догнали свою жертву на дороге и напали на него.
Один из нападавших избил пострадавшего, а другой нанес несколько ножевых ранений в ноги. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места происшествия.



Мужчина, на которого напали, был госпитализирован с ножевым ранением бедра. Преступники остаются на свободе, и в Московской области введен план «Перехват» для их поимки.

Предварительно установлено, что нападавшие скрылись на синем автомобиле ВАЗ 2115 с номерными знаками Т 346 КМ 50-го региона. На заднем стекле машины имеется большая белая наклейка. Очевидцы пытались преследовать преступников, но им удалось уйти от погони.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поисковые мероприятия и просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении преступников, сообщить в полицию.

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«Кухня на районе» приостановила работу приложения после отравления москвичей
16 июня 2024, 19:13

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Сервис доставки еды «Кухня на районе» временно приостановил работу своего приложения после нескольких случаев отравления в Москве, о чем сообщается в Telegram-канале компании.
«Вчера мы узнали о возможной проблеме с нашим салатом Лобио, в рецепте которого использовалась консервированная фасоль от одного из поставщиков. Мы уже сняли это блюдо с продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства. Для дополнительной проверки всех продуктов, даже тех, которые не вызывают опасений, мы временно остановили работу приложения», — говорится в заявлении.
По данным Следственного комитета, 14 и 15 июня десять москвичей были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Все они пользовались службами доставки. СМИ сообщали, что у пострадавших выявлен ботулизм, но столичное управление Роспотребнадзора опровергло информацию о массовом отравлении, уточнив, что подозрение на заболевание остается только у четырех человек.

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Число госпитализированных в Москве после отравления готовой едой выросло до 41
Mash: число госпитализированных в Москве после отравления салатами выросло до 41
16 июня 2024, 18:24

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

До 41 человека увеличилось число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сегодня, 16 июня, следователи посетили производства и склады ООО «Гастропорт» и ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»). Согласно информации источника, повара «Локалкитчен» попытались выкинуть фасоль, тунец и другие продукты, из которых готовили тот самый салат, однако их удалось выявить.

Отмечается, что сервис «Кухня на районе» объявил о временной приостановке работы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после случаев отравления москвичей салатами, приобретенными в магазинах. Сотрудники СК провели обыски в местах продажи продуктов, предположительно ставших причиной отравления.

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В Петербурге водитель Audi потерял управление и врезался в книжный магазин
16 июня 2024, 18:21

Фото: пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель автомобиля Audi потерял управление и врезался в здание книжного магазина на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Никто из пешеходов не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла в воскресенье днем возле дома 44 на Невском проспекте.

«По предварительным данным, 50-летний водитель Audi потерял управление из-за ухудшения здоровья и врезался в здание книжного магазина. В результате ДТП водитель был госпитализирован в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пешеходы не пострадали. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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Труп мужчины вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky
SHOT: тело мужчины нашли и вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky
16 июня 2024, 17:32

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тело мужчины нашли и вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что труп мужчины, который плыл спиной вверх по течению, обнаружили очевидцы. Они вызвали экстренные службы.

Погибшего извлекли из воды в районе набережной недалеко от улицы Виктора Маслова в Даниловском районе Москвы. Личность погибшего и обстоятельства гибели выясняются.

По предварительным данным, его прибило течением, смерть могла наступить несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что в акватории реки Невы в Петербурге обнаружили труп мужчины, который был обвязан веревками. К моменту обнаружения у трупа уже имелись гнилостные образования.

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Венгрия предложила выступить посредником между Россией и ЕС по Украине
16 июня 2024, 15:53

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на конференции по Украине в Швейцарии предложил свои посреднические услуги для передачи «любого сообщения» России, отметив, что Венгрия осталась последней страной в ЕС, которая не разорвала отношения с РФ.
«Возможно, мы единственные в Европе, кто сохранил каналы связи с Россией. Эти каналы открыты, и наша роль важна для спасения молодежи и предотвращения дальнейшего разделения семей. Мы готовы помочь и вести диалог, прошу не воспринимать это негативно» — заявил Сийярто на конференции.

Он также подчеркнул, что на западе Украины проживает более 150 тысяч венгерских граждан, и Будапешт осведомлен о количестве мобилизованных и погибших среди них.

Венгрия неоднократно заявляла, что конференция в Швейцарии не сможет достичь мирного урегулирования без участия России.

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#венгрия
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Тела захватчиков в ростовском СИЗО решили не выдавать родственникам
Адвокат: тела нарушителей в ростовском СИЗО не отдадут родным, похоронят тайно
16 июня 2024, 15:51

Фото: iStock/Motortion

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что место их захоронения останется в тайне. Согласно информации следственных органов, некоторые захватчики — Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в запрещенной организации и подготовке теракта.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

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