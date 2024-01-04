В дома на северо-востоке Москвы после пожара на подстанции вернули электричество

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Энергоснабжение многоквартирных жилых домов на северо-востоке Москвы удалось восстановить. Электричество большей части жильцов вернули в течение полутора часов по резервным схемам, сообщили ТАСС в пресс-центре Мосэнергосбыта.
Ранее сообщалось, что потребители районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное остались утром без света и отопления из-за пожара на трансформаторной подстанции. Специалисты начали переключать потребителей на резервную схему энергоснабжения.
Мэр столицы Сергей Собянин объявил о создании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии и о привлечении к работам всех городских служб. По словам градоначальника, жильцам затронутых аварией домов оказывают всю необходимую помощь.
По данным РИА Новости, эвакуация жителей после возгорания на трансформаторной подстанции в Москве не потребовалась. ЧП на подстанции также не повлияло на работу ближайших станций подземки.
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Мэр столицы Сергей Собянин объявил о создании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии и о привлечении к работам всех городских служб. По словам градоначальника, жильцам затронутых аварией домов оказывают всю необходимую помощь.
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Лора Луганская