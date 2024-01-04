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В дома на северо-востоке Москвы после пожара на подстанции вернули электричество

04 января 2024, 15:19
Фото: Istockphoto / puhimec

Фото: Istockphoto / puhimec

Энергоснабжение многоквартирных жилых домов на северо-востоке Москвы удалось восстановить. Электричество большей части жильцов вернули в течение полутора часов по резервным схемам, сообщили ТАСС в пресс-центре Мосэнергосбыта.
Ранее сообщалось, что потребители районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное остались утром без света и отопления из-за пожара на трансформаторной подстанции. Специалисты начали переключать потребителей на резервную схему энергоснабжения.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о создании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии и о привлечении к работам всех городских служб. По словам градоначальника, жильцам затронутых аварией домов оказывают всю необходимую помощь.


По данным РИА Новости, эвакуация жителей после возгорания на трансформаторной подстанции в Москве не потребовалась. ЧП на подстанции также не повлияло на работу ближайших станций подземки.

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#пожар
#электричество
#авария
#отопление
#москва
#сергей собянин
#мэр
#дома
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Девушка сломала позвоночник после падения у гостиницы «Космос» в Москве
04 января 2024, 15:08

Фото: iStock/DarthArt

Москвичку госпитализировали с переломом позвоночника после падения с пандуса около гостиницы «Космос» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 30-летняя Александра прогуливалась с приятелем Павлом. Завершить вечер они захотели в номере гостиницы «Космос», однако в ней отсутствовали свободные номера.

Молодые люди вышли на улицу, повздорили и разошлись. Александра прошла несколько метров, потеряла равновесие и упала с пандуса. Самостоятельно подняться она не смогла. К ней на помощь поспешили охранники гостиницы, которые вызвали скорую.

Девушку госпитализировали с переломом позвоночника.

Сотрудники полиции занимаются выяснением всех деталей произошедшего.

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#происшествие
#госпитализация
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#гостиница
#москва
#травма
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Пассажирский поезд пять часов стоит в поле под Челябинском из-за поломки
04 января 2024, 14:51

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Пассажирский поезд уже пять часов стоит на морозе в поле в Челябинской области из-за поломки локомотива. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Поезд, следующий по маршруту Адлер – Нижневартовск внезапно остановился в поле под Челябинском. Причиной аварийной остановки стали неполадки с колёсной парой.

При этом, ранее, во время остановки в Челябинске, сотрудникам уже приходилось столкнуться с поломкой, поэтому пришлось менять подшипник.

Отмечается, что из-за поломки состава на участке возникла пробка, в которой также застряли пригородная электричка и поезд дальнего следования.

Один из пассажиров сообщил, что состав стоит в поле на морозе уже пять часов. Запасы пропитания, воды и угля для отопления стремительно заканчиваются.

Уточняется, что в поезде отсутствует вагон-ресторан, а у проводников есть только лёгкие перекусы, такие как орешки и вафли.

Проводники запретили пассажирам покидать вагоны, а те, в свою очередь, обеспокоены тем, что не успеют сделать пересадку в Екатеринбурге на другой поезд.

Начальник поезда сообщил, что попытка самостоятельно устранить поломку не увенчалась успехом, поэтому требуется помощь инженерного поезда. В настоящее время неизвестно, сколько ещё поезд будет стоять без движения.

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#поезд
#челябинск
#помощь
#остановки
#авария
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Подмосковные автоинспекторы вернули хозяевам сбежавшего пса
04 января 2024, 14:30

Фото: Istockphoto / ulkas

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции вернули семье потерявшегося джек-рассел-терьера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Испуганную собаку заметили инспекторы батальона ДПС во время патрулирования на участке автодороги М-4 «Дон» у деревни Колтово. Пёс метался по проезжей части.
«Стражи порядка подъехали к животному и вышли из автомобиля. Собака явно обрадовалась полицейским, подбежала к ним и запрыгнула в патрульную машину» – говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.
Правоохранители привезли пса в отделение, согрели, накормили и разместили объявление о найденном джек-расселе в соцсетях. Через некоторое время на него откликнулась хозяйка пса.

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#собака
#госавтоинспекция
#животные
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#подмосковье
#московская область
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В Твери школьница умерла при странных обстоятельствах в гостях у сверстника
04 января 2024, 14:20

Фото: istockphoto/andriano_cz

В Твери 15-летняя девочка скончалась при загадочных обстоятельствах.
РЕН Тв пишет, что 2 января девочка пришла в гости к ровеснику в квартиру на бульваре Гусева. Возможно, она могла отравиться неизвестным веществом.

«Медики обнаружили в квартире восьмиклассницу без признаков жизни. Девочке не смогли помочь, она умерла», –заявил собеседник.
Погибшая девочка умерла в квартире своего 15-летнего друга. Она приехала к нему в гости из Вышнего Волочка. Труп школьницы направили на судмедэкспертизу. Из квартиры изъяли сумку с медикаментами и телефоны подростков.

По факту смерти девочки проводят проверку.

Ранее сообщалось, что пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Девочка четыре дня пролежала в сугробе и умерла.

SHOT пишет, что 30 декабря 30-летний мужчина сильно поссорился с женой. В порыве ярости он выбросил годовалую дочь в окно. Родители забыли про дочь, лежащую в сугробе на морозе рядом с домом на улице Посадской. Труп ребёнка нашли 3 января возле подъезда многоэтажки.

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#школьники
#дети
#смерть
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Собянин рассказал о ликвидации последствий пожара на электроподстанции в Москве
04 января 2024, 13:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жильцам домов, затронутых аварией на подстанции на северо-востоке Москвы, оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В ряде зданий временно нарушено энергоснабжение. Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения. Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь», – написал Собянин в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Специалисты переключают отдельных потребителей в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.

По данным РИА Новости, большая часть домов уже переведена на такую схему. Ещё порядка 40 МКД будут переключены в ближайшие часы.

Эвакуация жителей после возгорания на трансформаторной подстанции в Москве на данный момент не требуется. При необходимости будут оперативно организованы пункты временного размещения, сообщили агентству в префектуре северо-восточного округа столицы.

А в пресс-службе Московского метро РИА Новости заявили, что ЧП на подстанции не повлияло на работу ближайших станций подземки.

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#сергей собянин
#мэр
#авария
#электричество
#теплоснабжение
#дома
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На трассе под Екатеринбургом столкнулись 13 автомобилей
04 января 2024, 13:20

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом столкнулись 13 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области.
Отмечается, что столкновение произошло на подъезде к Екатеринбургу. В результате аварии движение на этом участке трассы затруднено. В настоящее время автомобили проезжают только по одной полосе.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области иностранец потерял управление на автомобиле и столкнулся с ограждением. После этого он покинул машину и ушёл в лес, где через несколько часов нашли его тело с признаками сильного обморожения.

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#авария
#челябинск
#екатеринбург
#гаи
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В Екатеринбурге ребёнок, которого выкинули из окна, 4 дня пролежал в сугробе
04 января 2024, 13:04

Фото: istockphoto/FotoDuets

Пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Девочка четыре дня пролежала в сугробе и умерла.
SHOT пишет, что 30 декабря 30-летний мужчина сильно поссорился с женой. В порыве ярости он выбросил годовалую дочь в окно.

Родители забыли про дочь, лежащую в сугробе на морозе рядом с домом на улице Посадской. Труп ребёнка нашли 3 января возле подъезда многоэтажки.

Мужчина задержан полицейскими. Его уже неоднократно судили за грабёж, кражи и мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отцу погибшей девочки грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мать годовалой девочки, тело которой родственники прятали на балконе, призналась в убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

«Ребёнок утонул не случайно. 17-летняя девушка, у которой было двое детей, насильно удерживала девочку под водой, пока та не перестала подавать признаки жизни. Затем мать и бабушка малышки вынесли тело погибшей на балкон», – говорится в сообщении.
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#екатеринбург
#дети
#родители
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Эвакуация жителей северо-востока Москвы после пожара на подстанции пока не нужна
04 января 2024, 12:29

Фото: Istockphoto / onlyyouqj

Эвакуация жителей после возгорания на трансформаторной подстанции в Москве на данный момент не требуется. При необходимости будут оперативно организованы пункты временного размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры северо-восточного округа столицы.
А в пресс-службе Московского метро агентству заявили, что ЧП на подстанции не повлияло на работу ближайших станций подземки.

Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Сейчас специалисты переключают отдельных потребителей в районах Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.

По данным РИА Новости, большая часть домов уже переведена на такую схему. Ещё порядка 40 МКД будут переключены в ближайшие часы.

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В Петербурге ребёнка госпитализировали после падения на него отца

Мать найденной на балконе в Москве годовалой девочки призналась в её убийстве
#электричество
#пожар
#москва
#жители
#эвакуация
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В Петербурге ребёнка госпитализировали после падения на него отца
04 января 2024, 12:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

Четырёхлетний ребёнок был госпитализирован в Санкт-Петербурге после того, как на него упал отец. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент случился на улице 2 января. Мужчина нёс сына на руках и во время перехода дороги по неосторожности упал на ребёнка.

В результате мальчик получил ушиб головного мозга тяжёлой степени. Его экстренно госпитализировали в больницу.

Уточняется, что семья мальчика полная и не состоит на учёте в полиции.

Ранее сообщалось, что годовалого ребёнка госпитализировали в Москве после того, как он укусил комнатное растение молочай. Мальчик поступил в больницу с отравлением ядом этого цветка. Врачам удалось его спасти.

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#санкт-петербург
#госпитализация
#ребёнок
#травма
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