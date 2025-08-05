Автобус с детьми попал в ДТП на трассе М-4, более 20 человек пострадали
В Киреевском районе Тульской области произошло серьезное ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали не менее 20 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 29 пассажирам медицинскую помощь оказывают на месте происшествия.
Как сообщили в региональном управлении МВД, предположительной причиной аварии стал сильный туман, значительно ухудшивший видимость на этом участке трассы М-4 «Дон». Автобус направлялся из Луганска в Москву, точные обстоятельства происшествия уточняются.
Для временного размещения пассажиров автобуса правительство Тульской области организовало специальный пункт. Сейчас на месте работают экстренные службы.
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