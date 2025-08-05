Автобус с детьми попал в ДТП на трассе М-4, более 20 человек пострадали

05 августа 2025, 09:23

Фото: istock/conejota

В Киреевском районе Тульской области произошло серьезное ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали не менее 20 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 29 пассажирам медицинскую помощь оказывают на месте происшествия.