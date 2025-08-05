Российские школьницы избили одноклассницу и сняли это на видео
В Иркутской области задержали двух школьниц 13 и 15 лет, которые избили 12-летнюю одноклассницу в Нижнеудинске. Одна из нападавших ранее уже стояла на профилактическом учете в полиции за хулиганство. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Девочки поссорились в соцсетях, после чего договорились встретиться лично. Однако вместо мирного обсуждения школьницы накинулись на одноклассницу. Пока одна из них избивала ее, другая комментировала происходящее и снимала на телефон.
После произошедшего обеих участниц конфликта доставили в полицию для допроса. Их родителям выписали административные протоколы за ненадлежащее воспитание детей. Пострадавшая прошла медицинское освидетельствование.
Ранее сообщалось, что группа подростков избила 14-летнюю школьницу в Крыму.
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