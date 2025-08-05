Российские школьницы избили одноклассницу и сняли это на видео

05 августа 2025, 08:42

В Иркутской области две школьницы избили одноклассницу и сняли это она видео

Фото: iStock/Diy1

В Иркутской области задержали двух школьниц 13 и 15 лет, которые избили 12-летнюю одноклассницу в Нижнеудинске. Одна из нападавших ранее уже стояла на профилактическом учете в полиции за хулиганство. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.