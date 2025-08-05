Пенсионерка из Королёва отдала мошенникам более 16 тыс. долларов

05 августа 2025, 09:17

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мошенники выманили у 75-летней жительницы Королёва более 16 тысяч долларов. Полицейским удалось задержать курьера банды. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Обман начался со звонка якобы от сотрудника Энергосбыта. Звонящий заявил, что нужно заменить электросчётчики, и для этого нужны данные паспорта пенсионерки. Она продиктовала их, после чего звонок завершился.





«Вскоре после этого женщине через мессенджер по видеосвязи позвонил мужчина, который представился представителем Росфинмониторинга. Он сказал, что злоумышленники, используя данные паспорта, пытаются от лица женщины перевести деньги террористам. И чтобы избежать уголовной ответственности за их действия, женщина должна срочно задекларировать все свои деньги. А для этого их нужно передать сотруднику, который к ней подъедет», — говорится в сообщении.