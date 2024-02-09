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Автобус с детьми врезался в грузовик в Карелии

В Карелии произошло массовое ДТП с участием автобуса, перевозившего 27 детей
09 февраля 2024, 18:26
Фото: iStock/Sergey Pakulin

Фото: iStock/Sergey Pakulin

В Карелии автобус, перевозивший 27 детей, попал в массовое ДТП, об этом сообщает «РЕН ТВ».
По предварительной информации, автобус с детьми неудачно вписался в опасный поворот на дороге «Суоярви — Койриноя» и задел ехавший на встречу микроавтобус, после чего столкнулся с большегрузом Scania.

Отмечается, что помимо 27 детей в автобусе находились четверо сопровождающих.


Помощь прибывших на место аварии медиков понадобилась двоим детям и водителю грузовика.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все детали дорожно-транспортного происшествия.

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#дтп
#дети
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На Урале поймали педофила, насиловавшего дочь сожительницы шесть лет
В Свердловской области задержали педофила, который насиловал девочку шесть лет
09 февраля 2024, 19:13

Фото: istock / Giulio Fornasar

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за изнасилования несовершеннолетней дочери сожительницы. Об этом информирует РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Березовском. По информации источника, в полицию обратилась мать девочки. Она сообщила, что мужчина с 2018 года по середину января 2024 года несколько раз совершал сексуальное насилие в отношении подростка.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сына «маршруточного короля» Москвы и Подмосковья подозревают в изнасиловании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#насилие
#уголовное дело
#мать
#мужчина
#сотрудники
#изнасилование
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«Твоей головой будут футбол гонять»: Жена участника СВО рассказала об угрозах в его адрес
Супруга участника СВО, которому сожгли дом под Истрой, рассказала об угрозах
09 февраля 2024, 18:44

Фото: iStock/Kara Capaldo

Жена участника СВО, которой подожгли дом под Истрой 15 января, рассказала об угрозах в адрес семьи, в интервью для «360».
Напомним, в апреле 2023 года житель Подмосковья ушёл с работы и отправился на СВО в качестве добровольца. Однако, компания, в которой он работал до спецоперации, не планировала так просто отпускать его. Глава организации заявил, что у военного перед ним есть финансовые обязательства, которые необходимо погашать ежемесячно. После отказа в денежных выплатах в адрес семьи военного посыпались угрозы.

15 января, когда мужчина находился на службе, подожгли его дом под Истрой. Жена военного едва успела выбраться из горящего дома, выпрыгнув из окна второго этажа.

Супруга участника СВО поделилась, какие угрозы посыпались в адрес её мужа, когда он попытался урегулировать конфликт с преследователями мирным путём.

«А они ответили: «Твоей головой будут футбол гонять (ВСУ)». Так и не приехали. Он 8 января уехал (обратно на СВО), а 15-го меня подожгли», - рассказала жена военного.

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#подмосковье
#сво
#поджог
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Россиянин уговаривал участника спецоперации сдаться в плен и попался ФСБ
В Саратовской области арестовали мужчину за подстрекательство к сдаче в плен ВСУ
09 февраля 2024, 17:44

Фото: istock / Andrey Mikhaylov

Суд арестовал жителя Саратовской области, который подстрекал знакомого добровольно сдаться в плен Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылать на региональное управлении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 352.1 УК РФ («Подстрекательство к добровольной сдаче в плен»). Россиянину грозит до десяти лет тюремного заключения.

По информации ФСБ, мужчина переписывался со знакомым-контрактником, который находился в зоне спецоперации, и уговаривал его удаться в плен украинским войскам. Российские спецслужбы выявили противоправную деятельность и задержали мужчину.

Ранее сообщалось, что центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным 58-летнего жителя Кургана, который призывал к насилию над мэром города через интернет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#дело
#уголовное дело
#фсб
#ук
#мужчина
#рф
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В Чехове потушили условный пожар на избирательном участке
09 февраля 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Учение по тушению пожара на избирательном участке провели в здании дома культуры «Каскад» в посёлке Васькино городского округа Чехов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«По легенде учений, здание загорелось из-за короткого замыкания. Персонал ДК вызвал пожарных и эвакуировал людей из здания, однако один из работников не сумел обнаружить выход и остался внутри», — говорится в сообщении.
Спасатели, используя газодымозащитные средства, обследовали здание, нашли условно пострадавшего и вывели его наружу. Затем подключили пожарные рукава к воде и начали тушить пожар.

Учения прошли успешно. После их завершения сотрудникам дома культуры раздали информационные брошюры о пожарной безопасности.

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#пожарные
#учения
#мособлпожспас
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Суд арестовал россиянина, который в наркотическом опьянении выкинул дочь из окна
СК: Суд в Казани арестовал мужчину, выбросившего дочь из окна
09 февраля 2024, 17:39

Фото: iStock/Andrii Zorii

Кировский районный суд Казани арестовал мужчину, который выбросил из окна свою полуторагодовалую дочь, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, шокирующий случай произошёл 7 февраля. 35-летний житель Казани, находясь в состоянии наркотического опьянения, начал видеть галлюцинации и выбросил из окна пятого этажа свою полуторагодовалую дочь.

К счастью, ребёнка успел поймать случайный прохожий. Девочку госпитализировали в больницу, где у неё диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.

Отца пострадавшей задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля», — уточнили в Следственном комитете Татарстана.

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#татарстан
#уголовное дело
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«Причина отказа непонятна»: Мать не захотела прививать детей от кори и сама же заразила их
В Калининградской области мать-антипрививочница заразила своих детей корью
09 февраля 2024, 17:17

Фото: istock / Marina Demidiuk

В Калининградской области два ребёнка заболели корью, которой их заразила собственная мать. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Несмотря на усилия врачей донести до женщины всю опасность отказа от прививок, она отказалась даже того, когда заболела сама.

«Причина отказа врачам непонятна.Возможно, мама просто боится прививок, ведь сама она тоже не была привита. А может, она считает, что прививка «искусственно заразит» ребёнка?», – сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве пояснили, что в вакцине от кори нет вируса, а только его модель, которая не может никого заразить.

Ранее иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#прививка
#мать
#болезнь
#заболевания
#корь
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В Таиланде арестовали россиянина, разыскиваемого Интерполом
В Таиланде арестовали россиянина по запросу ЦНБ Интерпола России
09 февраля 2024, 16:56

Фото: iStock/Yingko

Полиция Таиланда арестовала россиянина, разыскиваемого Центральным национальным бюро Интерпола РФ, об этом пишет Bangkok Post.
Как сообщили в газете, 33-летнего Михаила Толоконникова арестовали в провинции Чонбури курортного города Паттайя.

В базе Интерпола у россиянина была указана red notice (красная карточка). Она предполагает немедленный арест и депортацию в Россию разыскиваемого гражданина. Также известно, что эта отметка означает, что в своей стране человек привлекался к ответственности по статьям о незаконном обороте наркотиков.

Толоконникова задержали 7 февраля. Выяснилось, что он нелегально проживал на территории Таиланда минувшие 10 лет. В настоящий момент он находится в отделении полиции Паттайя.

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#таиланд
#наркотики
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В Свердловской области тракториста затянуло в кормораздатчик
На Урале сотрудника молочно-товарной фермы затянуло в миксер для корма
09 февраля 2024, 16:17

Фото: istock / Soumen Hazra

Работника молочно-товарной фермы в Свердловской области затянуло в кормораздатчик во время работы. Мужчина погиб из-за несовместимых трав с жизнью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

29-летний мужчина работал трактористом-машинистом в деревне Фомина. 7 февраля он пошел чистить механизм кормораздатчика и в какой-то момент аппарат затянул его.

По информации источника, сотрудник нарушил технику безопасности. Мужчина оставил двигатель машины в рабочем состоянии и не выключил привод отбора мощности кормораздатчика перед началом работы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

До этого сообщалось, что участника СВО на костылях и его друга избила пьяная компания, севшая в баре за их стол. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мужчина
#машины
#смерть
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Тройное убийство в Подмосковье, ради овчарки, машины и мотоцикла
В деревне Свитино бывший сотрудник полиции застрелил трёх пенсионерок дома
09 февраля 2024, 16:07

Фото: iStockalan64

Тела пенсионерок-«процентщиц» нашли в загородном доме. 65-летняя хозяйка коттеджа оказалась владелицей завода «ТИАЛ» с чистой прибылью в 66 миллионов. 7 февраля в Наро-Фоминском городском округе были застрелены Светлана Филанович и её подруги. Убийца сделал 8 выстрелов в женщину и по 3 в каждую из гостий.
Кража за живое
Следствие выявило, что были украдены: 200 тысяч рублей наличкой, несколько миллионов с карточки жертвы, драгоценности, телефон, Mercedes GLS-класса и собака.
Что с бедным животным? У подруг на участке жило трое животных: кот, бернский зенненхуанд и овчарка. Судьба последнего питомца неизвестна. Следователи не исключают, что собаку могли застрелить, а труп вывезти.
Найдена машина и подозреваемые В воскресенье 4 февраля на трассе в районе Апрелевки, камера засекла Мерседес одной из жертв, Светланы Филанович. В салоне находилось 2 человека. — сообщает телеграмм-канал «112». 5 числа, внедорожник проехал через Селятино в Звенигород. Но был замечен только водитель. Конечной точкой маршрута стала Центральная кольцевая автодорога.
Преступник оставил угнанную машину у одного из домов, примерно в 37 километрах от места убийства. По данным SHOT, были найдены отпечатки двух человек.

Кого подозревают?
Один из подозреваемых — экс-сотрудник ГИБДД, бывший заместитель начальника отдела в подмосковном ГУВД, Михаил Борзых. По данным СМИ, 5 февраля он покинул страну, сейчас находится в Дубае. Родственники утверждают, что поездка была запланирована заранее для покупки материалов в салон красоты жены.
Утром 8 февраля Тверской районный суд города Москвы заочно арестовал Михаила по подозрению в убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. По данным СМИ, второй подозреваемый задержан, но его личность скрывается.

У СМИ есть предположение
Стало известно, что обладательницей 30% завода «ТИАЛ», соучредителем вместе с погибшей Светланой Филанович, является светская львица, Магдалина Мамарина. При ней несколько лет назад случилась ещё одна странная смерть — жены миллиардера Яны Пражевской – сообщают «Аргументы и факты».

Мотивы «Раскольникова»
Цель убийства трёх пенсионерок неизвестна, но есть несколько вариантов:
Первый, Михаил Борзых взял деньги в долг на покупку импортного мотоцикла, но не смог вернуть. Байк пенсионерки забрали. Подозреваемый решил отомстить.
Второй, Михаил взял крупную сумму на покупку участка и в залог оставил «железного коня». Позже не захотел возвращать долг.
Очевидцы подтверждают, что в гараже пенсионерок находился мотоцикл подозреваемого.
Третий вариант, убийство ради денег. Каждая из трёх жертв имела бизнес. Светлане Филанович принадлежал 51% процент завода «ТИАЛ», выпускающий полимерную продукцию. Предприятие сотрудничало с «Газпромом», «Роснефтью», «Лукойлом» и не только. Чистая прибыль за 2022 год составила 66 миллионов рублей. Также жертва была соучредителем типографической фирмы «Принт инвест» и имела часть в компаниях «Сигно групп» и «Комплект-сервис». Гендиректором последнего бизнеса была погибшая подруга Татьяна Казыльская. Ещё Светлана развивала пивоваренную компанию в Геленджике, на её подругу, Ирину Хант, было записано предприятие ООО «ГПК» по продаже алкоголя в ресторане на Чёрном море.
Все три женщины были жестоко убиты в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. СК возбудил 2 уголовных дела.


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#подмосковье
#убийство
#пенсионерка
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