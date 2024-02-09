Автобус с детьми врезался в грузовик в Карелии

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В Карелии автобус, перевозивший 27 детей, попал в массовое ДТП, об этом сообщает «РЕН ТВ».
По предварительной информации, автобус с детьми неудачно вписался в опасный поворот на дороге «Суоярви — Койриноя» и задел ехавший на встречу микроавтобус, после чего столкнулся с большегрузом Scania.
Отмечается, что помимо 27 детей в автобусе находились четверо сопровождающих.
Помощь прибывших на место аварии медиков понадобилась двоим детям и водителю грузовика.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все детали дорожно-транспортного происшествия.
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Отмечается, что помимо 27 детей в автобусе находились четверо сопровождающих.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все детали дорожно-транспортного происшествия.
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Евгения Парфентьева