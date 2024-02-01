В Москве задержали 19 водителей, устроивших дрифт на замёрзшей реке

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Полицейские задержали 19 водителей, которые решили подрифтовать по замёрзшей Москве-реке, об этом сообщает, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, опасная гонка произошла в районе Новорижского моста на Москве-реке. Однако, долго дрифт не продлился, водителей заметили транспортные полицейские.
Всего правоохранители задержали 19 гонщиков. Иных подробностей случившегося пока не приводится.
Напомним, ранее пьяный полицейский из Югры вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Nissan. В результате, пассажирка японского авто скончалась от полученных травм. В отношении правоохранителя возбудили уголовное дело, в будущем его также отстранят от должности.
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Всего правоохранители задержали 19 гонщиков. Иных подробностей случившегося пока не приводится.
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Евгения Парфентьева