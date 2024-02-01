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В Москве задержали 19 водителей, устроивших дрифт на замёрзшей реке

01 февраля 2024, 14:56
Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Полицейские задержали 19 водителей, которые решили подрифтовать по замёрзшей Москве-реке, об этом сообщает, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, опасная гонка произошла в районе Новорижского моста на Москве-реке. Однако, долго дрифт не продлился, водителей заметили транспортные полицейские.

Всего правоохранители задержали 19 гонщиков. Иных подробностей случившегося пока не приводится.


Напомним, ранее пьяный полицейский из Югры вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Nissan. В результате, пассажирка японского авто скончалась от полученных травм. В отношении правоохранителя возбудили уголовное дело, в будущем его также отстранят от должности.

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#москва-река
#полиция
#гонка
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Спасатели помогли мужчине, попавшему под электричку в Богородском округе
01 февраля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Мрсоблпожспаса

Молодой человек попал под электричку у станции Электроугли в Богородском городском округе, первую помощь пострадавшему оказали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сообщение о происшествии поступило вечером 31 января от дежурной по станции Электроугли. Она рассказала, что на перегоне в сторону платформы 33 км на путях находится мужчина, серьёзно травмированный электропоездом», — рассказали в ведомстве.
Спасатели немедленно прибыли на вызов и обнаружили на рельсах молодого человека в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшего под контролем медков уложили на носилки и перенесли в машину скорой помощи, которая доставила его центральную районную больницу Ногинска.

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#спасатели
#богородский городской округ
#происшествие
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Подмосковные спасатели вскрыли квартиру, в которой были заперты дети
01 февраля 2024, 15:45

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, где были заперты двое детей. об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила обеспокоенная мама, которая рассказала, что вышла ненадолго из квартиры и а вернувшись обнаружила наглухо закрытую дверь. Самостоятельно открыть ее она не смогла, а в квартире остались ее сыновья пяти и одиннадцати лет.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью электроинструмента болгарки вскрыли входную дверь и впустили в квартиру обеспокоенную женщину. К счастью, медицинская помощь детям не потребовалась», — поделился начальник 296-й части Михаил Фундамент.

Стоит отметить, что случай произошёл в многоквартирном жилом доме в посёлке Свердловский городского округа Лосино-Петровский.

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#лосино-петровский
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У россиянки забрали дочь, которую она годами держала взаперти
В Башкирии опека забрала у женщины дочь, которую несколько лет держали взаперти
01 февраля 2024, 15:26

Фото: istock / SB Arts Media

В Башкирии у женщины забрали дочку, которую она на протяжении нескольких лет держала взаперти. Об этом информирует СУ СК России по региону.

По данным следствия, 31-летня мать из села Мариинский несколько лет держала свою дочь 2013 года рождения под замком, не позволяя ей посещать медицинские и образовательные учреждения. При этом, она не пускала домой учителей и сотрудников социальной защиты. За это она несколько раз привлекалась к административной ответственности.

«Должностными лицами комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства администрации района не был принят исчерпывающий комплекс мер с целью ограничения или лишения родительских прав матери, а также изъятии у нее ребенка», — сообщили в ведомстве.
Ребенка забрали и поместили в соцприют. По факту ненадлежащего надзора должностными лицами за неблагополучной семьей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «халатность».

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#уголовное дело
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#ск
#рф
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Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов арестовали за торговлю наркотиками
01 февраля 2024, 15:19

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Воронеже арестовали местного жителя по фамилии Амфетаминов, обвиняемого в торговле мефедроном. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда города.
Отмечается, что Амфетаминов вместе со своими подельниками в конце января доставил в Воронеж 4,22 грамма мефедрона, расфасованного как минимум по пяти пакетам. В Советском районе города они оборудовали несколько закладок. Однако продать наркотики им не удалось, поскольку их вовремя задержала полиция.

В отношении наркоторговцев возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.

Согласно данным следствия, Амфетаминов не работает, не имеет постоянного заработка, поэтому может продолжить заниматься преступной деятельностью. В связи с этим, полицейские направили в суд ходатайство о заключении фигуранта дела в СИЗО.

По статье УК мужчине может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

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#наркотики
#воронеж
#полиция
#суд
#уголовное дело
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Медведь Балу из вяземского кафе убил человека, животное планируют усыпить
01 февраля 2024, 15:09

Фото: iStock/DrDjJanek

Медведь Балу, который много лет являлся талисманом придорожного кафе в городе Вязьма, убил человека, теперь животное планируют усыпить, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Балу жил в вольере у кафе около 20 лет. Гостям разрешали кормить зверя, фотографироваться с ним. Медведь также успел стать звездой телеэфира.

Однако, не так давно Балу укусил 47-летнего рабочего, который чистил его клетку от снега, оступился и провалился сквозь прутья. Медведь схватил мужчину за ноги, после чего тот умер от остановки сердца, предварительно — не смог вытерпеть боль.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело за оказание услуг ненадлежащего качества, а самого медведя планируют успыить.

При этом, само кафе продолжает работать в прежнем режиме.

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#уголовное кафе
#медведи
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СК РФ идентифицировал останки погибших при крушении самолёта Ил-76
01 февраля 2024, 15:06

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Следственный комитет РФ предоставил результаты экспертизы по идентификации тел погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в районе места падения самолёта были обнаружены свыше 670 фрагментов тел погибших и частично сохранившиеся личные документы.

В ведомстве подчеркнули, что у следствия имелись генетические профили всех бойцов ВСУ, которые находились на борту Ил-76.

В СК РФ заявили, что, по результатам идентификации тел погибших, выяснилось точное количество жертв крушения. Так, на борту находилось 65 военнопленных, шесть членов экипажа и три сотрудника военной полиции, личности которых удалось установить.

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#следственный комитет
#крушение
#самолет
#военные
#погибшие
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Расчетом атаковавшего Ил-76 ЗРК Patriot могли управлять американцы
ТАСС: расчетом атаковавшего Ил-76 ЗРК Patriot могли управлять американцы
01 февраля 2024, 15:02

Фото: РИА Новости/СК РФ

В расчет ЗРК Patriot, атаковавший Ил-76 с украинскими пленными на борту, по предварительным данным, был смешанным, в него входили и украинцы, и американцы. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы», - цитирует ТАСС своего собеседника.

Он также пояснил, что бойцов ВСУ обычно допускают только в качестве водителей или на транспортно-заряжающие машины. В настоящее время выясняется, кто конкретно входил в расчет ЗРК, из которого был поражен Ил-76.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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#солдат
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Исчезнувшего после драки у бара 20-летнего российского военного нашли в реке
E1.ru: пропавшего после драки у бара военного нашли в реке в Екатеринбурге
01 февраля 2024, 14:59

Фото: istock / Aroma photography

В Екатеринбурге 20-летний военный, который упал в реку Исеть, пытался вылезти и содрал с себя кожу. До этого россиянин подрался в баре. Об этом сообщает портал Е1.ru.
По данным издания, молодой человек пропал 27 января. Парень подрался с товарищем на входе в бар на улице 8 Марта. Он ушел из заведения с разбитой головой без документов, телефона и верхней одежды.

Как рассказал его девушка, что его искали родственники, волонтеры и сотрудники полиции, а весь город был уклеен листовками с приметами мужчины. Полицейские установили, куда следовал молодой человек и было принято решение привлечь к поискам водолазов.

«Парень упал в воду и пытался выбраться. Содрал кожу. Криминала нет», — сообщили в силовых ведомствах.
Мужчину уже опознали родные.

Ранее сообщалось, что на Урале мать вскрыла гроб бойца спецоперации из-за риска лишиться выплат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
#полицейские
#мужчины
#волонтеры
#сотрудники
#военные
#смерть
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В Калининграде медсестра оформила микрозайм на умершую пациентку
01 февраля 2024, 14:22

Фото: iStock/Artem_Furman

Медсестра из Калининграда оформила микрозайм с помощью смартфона умершей пациентки, об этом сообщает УМВД по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, сперва медработница пыталась похитить с банковской карты покойницы 35 тысяч рублей, однако, сделать это ей не удалось. Тогда она, воспользовавшись смартфоном бывшей пациентки, оформила на неё два микрозайма на сумму в 12 тысяч рублей.

«Данные средства она под надуманной причиной перевела на банковскую карту знакомых, которые впоследствии передали ей деньги», — сообщили в МВД.

В результате, в отношении медсестры возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование дела продолжается.

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#мошенничество
#калининград
#медсестра
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