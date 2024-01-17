В Петербурге автобус врезался в столб, пострадали пять человек

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В Санкт-Петербурге автобус влетел в столб, в результате чего пострадали пять человек, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, дорожно-транспортное происшествие случилось днём 17 января.
Отмечается, что некоторых пострадавших грузят в машины скорой помощи на носилках.
Иных подробностей происшествия не приводится.
Напомним, ранее стало известно, что в Югре пьяный полицейский вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате аварии погибла пассажирка встречной машины.
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«В результате аварии пострадало пять человек. На месте происшествия работают медики», — прокомментировал ситуацию собеседник издания.
Иных подробностей происшествия не приводится.
Напомним, ранее стало известно, что в Югре пьяный полицейский вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате аварии погибла пассажирка встречной машины.
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Евгения Парфентьева