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Автомобиль вылетел с моста в Москве

«112»: автомобиль вылетел с моста в Москве
27 января 2024, 21:48
Фото: iStock/Waynerd

Фото: iStock/Waynerd

В Москве автомобиль Volkswagen вылетел с моста на проспекте Андропова и приземлился на улице Трофимова. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил слабое сотрясение мозга. Медицинские работники, оперативно прибывшие на место, оказали ему помощь на месте, поэтому госпитализация не понадобилась.

На месте аварии работают экстренные службы. Они выясняют все причины и обстоятельства случившегося.


Ранее, 23 января на трассе в Тверской области перевернулся лесовоз. Он полностью перекрыл движение по трассе М-10 в сторону Москвы. Причиной ДТП стало то, что водитель не учёл дорожные условия и потерял управление.

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Стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону
SHOT: в Ростове-на-Дону обрушилась стена жилого дома
27 января 2024, 21:20

Фото: iStock/xamtiw

В Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома. Об этом Telegram-каналу SHOT сообщили жильцы.
По их словам, несколько часов назад они услышали сильный грохот и скрежет. Они оперативно выбежали на улицу и обнаружили, что часть стены пятиэтажки обрушилась. Некоторые фрагменты фасада покосились, а балконы накренились.

К месту происшествия были вызваны сотрудники МЧС. Они в скором порядке отключили дом от газоснабжения, чтобы предотвратить возможный взрыв, а также эвакуировали 80 человек.

В настоящее время на месте работают спасатели и медицинские работники. О пострадавших в результате обрушения не сообщается.

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#мчс
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В Москве после массовой драки со стрельбой задержаны девять человек
27 января 2024, 20:26

Фото: istockphoto/globalmoments

В Москве на Тамбовской улице произошла массовая драка со стрельбой. Всего в потасовке участвовали около 20 человек, но не все они дрались: некоторые пытались выступить в роли миротворцев.
Инцидент произошёл накануне, 26 января. Две большие компании сначала вступили в словесную перепалку, передаёт сетевое издание «РЕН ТВ». Вербальное общение на повышенных тонах очень быстро переросло в драку. Попытки некоторых мужчин перевести беседу в мирное русло успехом не увенчались. В какой-то момент в толпе прозвучал выстрел.

Очевидцы происшествия, обеспокоенные масштабом происходящей баталии, вызвали полицию. Подъехавшие правоохранители разняли и успокоили дерущихся, хотя это удалось им не сразу. В итоге были задержаны девять человек. Позже суд приговорил дебоширов к аресту сроком на 15 суток. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», его расследование продолжается. Полицейские устанавливают всех участников потасовки, а также обстоятельства и подробности происшествия.

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На Багамских островах происходят массовые убийства туристов, сообщили власти США
Правительство США сообщило о 18 убитых туристах на Багамских островах
27 января 2024, 20:13

Фото: iStock/carlballou

Посольство США сообщило о массовом убийстве туристов на Багамских островах. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что местные бандитские группировки убили 18 туристов. Причём массовые убийства происходили в любое время суток, даже днём на улицах населённых пунктов.

Дипломаты призывают находящихся на островах туристов не оказывать физическое сопротивление в случае нападения, поскольку это может быть очень опасно. Особенно внимательными должны быть люди, находящиеся в восточной части столицы Багамских островов Нассау.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде. Передвигаясь на мотоцикле, Константин Лебедев потерял управление и попал под колёса грузовика.

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#остров
#убийство
#сша
#правительство
#туристы
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В Саранске двоих мужчин убили за слишком громкую музыку в машине
В Саранске двоих мужчин зарезали из-за громкой музыки в машине, возбуждено дело
27 января 2024, 19:59

Фото: iStock/natasaadzic

В Саранске задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве двух мужчин за то, что они слишком громко слушали музыку в автомагнитоле. Об этом сообщает управление СК РФ по Мордовии.
Отмечается, что 27 января в районе двух часов ночи были обнаружены тела двух 28-летних мужчин. Они лежали с ножевыми ранениями около автомобиля, припаркованного у многоэтажки.

По предварительным данным следствия, убийство было совершено 43-летним жителем этого дома. Причиной для такого поступка мог послужить конфликт, возникший из-за того, что молодые люди громко слушали музыку в машине.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники СК РФ.

По делу возбуждено уголовное дело об убийстве. Детали произошедшего уточняются.

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#автомобиль
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Суд в Москве зарегистрировал новый иск из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
Суд в Москве зарегистрировал иск от активиста из Тюмени к клубу «Мутабор»
27 января 2024, 15:56

Фото: iStock/Zolnierek

Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал новый иск о взыскании с клуба «Мутабор» компенсации морального вреда. Об этом пресс-служба Мосгорсуда сообщила «Ленте.ру».
Новое исковое заявление поступило от жителя Тюмени активиста Ю. Рябцева. Он утверждает, что проведение в столь трудное время таких мероприятий, как «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, оскорбляет уважение ценности человеческой жизни.

Предварительное судебное дело по данному иску состоится 26 февраля.

Ранее сообщалось, что в Таганский суд Москвы поступил иск от А. Трещева. Он требовал, чтобы Анастасия Ивлеева отправила один миллиард рублей в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а один рубль — ему в качестве компенсации морального вреда.

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В Кирове во время турнира по ММА получил травму и умер 18-летний россиянин
27 января 2024, 15:10

Фото: istockphoto/maria zheleznova

На чемпионате по ММА (англ. Mixed Martial Arts, «смешанные боевые искусства») в Кирове произошла трагедия. Во время разминочного спарринга 18-летний боец потерял сознание, а затем скончался в машине скорой помощи.
Соревнования проводились во Дворце спорта спортивной школы олимпийского резерва «Юность». Перед главным турниром участники чемпионата проводили тренировочные бои. Во время одного такого спарринга один из бойцов пропустил несколько тяжёлых ударов и потерял сознание.

На место несчастного случая оперативно прибыла бригада скорой помощи, но медики не смогли спасти юношу. Он скончался в машине по дороге в больницу, не приходя в сознание. По факту случившегося прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#чемпионат
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Банда иркутских школьников похитила мужчину и держала его в заложниках
Группа молодых людей в Иркутске насильно удерживала мужчину в подвале
27 января 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Juleta Martirosyan

Двое девятиклассников и их старшие товарищи 18-ти и 20-ти лет похитили мужчину и насильно удерживали его в подвале. Они угрожали пленнику ружьём, издевались и унижали его.
В состав юной банды входили 14-летний Давид, его 20-летний брат Александр, 15-летний одноклассник Давида Вячеслав и 18-летний Роман. Все они жили в городе Черемхово Иркутской области. В один из дней они приехали в областной центр и устроили засаду около дома 27-летнего Кирилла. Когда тот возвращался с работы, молодые люди набросились на него, силой затолкали его в минивэнToyota Town Ace и увезли в Черемхово. Там они бросили жертву в подвал дома братьев Давида и Александра.

Похитители ничего не требовали, однако постоянно угрожали Кириллу заряженным ружьём 12-го калибра, а также подвергали его различным словесным оскорблениям и унижениям. Как оказалось, иркутянин был сокамерником старшего из братьев Александра и оба они недавно вышли из мест лишения свободы. Похищение, угрозы и издевательства в отношении Кирилла были местью за то, что в тюрьме тот вёл себя крайне высокомерно и невежливо по отношению к более младшему соседу по камере.

Полиция довольно быстро вышла на след похитителей. Автомобиль и ружьё у них изъяли. В настоящее время все четверо задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору».

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Российский турист скончался, попав под колеса грузовика в Таиланде
27 января 2024, 06:24

Фото: iStock/RistoArnaudov

На острове Самуи в Таиланде произошла трагическая авария, в результате которой погиб российский турист по имени Константин Лебедев.
По информации издания Manager Daily 360 Degree, Лебедев, двигаясь на мотоцикле, потерял управление и попал под колеса грузовика.

ЧП произошло утром в центральной части острова Самуи. Пострадавший турист скончался от черепно-мозговой травмы. Водитель грузовика попытался покинуть место ДТП, но у него это не получилось. В настоящее время ему предъявлено обвинение в неосторожном вождении.

У Лебедева находились ценные вещи, деньги и документы в сумке. Власти Таиланда активно работают над поиском родственников погибшего для передачи его вещей и тела.

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В Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД
МВД: в Северной Осетии установили личность всадника, избившего сотрудника ГИБДД
27 января 2024, 00:40

Фото: Istockphoto / sergio_kumer

Полицейские из Северной Осетии выявили личность всадника, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, использовал нецензурную брань в адрес сотрудника ГИБДД и затем избил его, сообщает управление МВД по региону.
По информации ведомства, вечером 25 января сотрудники ГИБДД проводили патрулирование в селе Чермен Пригородного района. При проверке документов у одного из нарушителей был составлен административный протокол.

«В момент оформления административного материала к инспектору дорожного движения на обочине дороги подъехал гражданин верхом на лошади, проявлявший явные признаки опьянения. Мужчина вел себя агрессивно и выражал свою агрессию в сторону правоохранителя, используя грубую нецензурную лексику», — сообщается в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что гражданин не отреагировал на многократные требования полицейского о прекращение поведения и «в ходе конфронтации причинил инспектору телесные повреждения, вследствие чего сотрудник ДПС обратился за медицинской помощью».

«Личность агрессора установлена. Правонарушитель, родившийся в 1984 году, проживает в селе Чермен Пригородного района республики. Собранные материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — заключило ведомство.
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