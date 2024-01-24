В Питере автобус влетел в остановку, пострадали пять человек

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В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку общественного транспорта, предварительно, пострадали пять человек, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе.
О причинах аварии пока ничего не сообщается. Известно, что автобус, внезапно, потерял управление, влетел в остановку общественного транспорта, сбил людей и перевернулся.
По предварительной информации, в результате аварии пострадали пять человек.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, вчера на трассе в Тверской области опрокинулся лесовоз, который перекрыл движение в сторону Москвы.
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О причинах аварии пока ничего не сообщается. Известно, что автобус, внезапно, потерял управление, влетел в остановку общественного транспорта, сбил людей и перевернулся.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, вчера на трассе в Тверской области опрокинулся лесовоз, который перекрыл движение в сторону Москвы.
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Евгения Парфентьева