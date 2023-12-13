Байден высморкался во время благодарственной речи Зеленского и попал на видео

Фото: сайт Белого дома
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским решил высморкаться. В этот момент президент Украины благодарил его за санкции против Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе пресс-конференции Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет санкций» — говорится в публикации.
Во время слов украинского лидера, Байден достал салфетку и начал сморкаться.
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