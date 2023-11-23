Байдена проинформировали о взрыве на Радужном мосту

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Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену доложили о взрыве автомобиля на Радужном мосту на границе с Канадой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.
«Президента проинформировали о взрыве автомобиля на пункте въезда «Радужный мост». Он и его команда плотно отслеживают развитие событий», — сообщает Белый дом.Ранее сообщалось, что на Радужном мосту через Ниагарский водопад произошел взрыв. Сообщается, что устройство со взрывчаткой заложили в автомобиле, который ехал с американской стороны в сторону Канады. Устройство сдетонировало около контрольно-пропускного пункта.
В результате взрыва на мосту погибли два человека, ещё один получил ранения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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