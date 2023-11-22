Мощный взрыв прогремел на границе между США и Канадой

Фото: iStock/dzika_mrowka
На мосту через Ниагарский водопад, на границе США и Канады, прогремел мощный взрыв, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Американские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в результате детонации автомобиля.
Судя по кадрам с места происшествия, взрыв был настолько сильным, что стоящие рядом авто раскидал по сторонам, а густой столб дыма виден издалека даже невооруженным взглядом.
В настоящий момент на месте взрыва работают экстренные службы, с места происшествия эвакуируют людей, при этом, точной информации о пострадавших пока нет.
Отмечается, что к расследованию произошедшего подключилось ФБР.
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Судя по кадрам с места происшествия, взрыв был настолько сильным, что стоящие рядом авто раскидал по сторонам, а густой столб дыма виден издалека даже невооруженным взглядом.
Отмечается, что к расследованию произошедшего подключилось ФБР.
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Евгения Парфентьева