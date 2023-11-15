Балашихинский полицейский спас мальчика из горевшего дома

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Сотрудники Госавтоинспекции из Балашихи помогли эвакуировать людей из горящего дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Лейтенанты полиции Павел Никитин и Александр Семёнов во время патрулирования улицы Советской заметили, что горит стена двухэтажного здания. Полицейские немедленно доложили о ЧП в дежурную часть и направились к месту происшествия.
Задымление в помещении усиливалось, и инспектор попросил малыша отойти подальше от двери, после чего выбил её, взял ребёнка на руки, накрыл своей курткой и вынес на улицу.
Оказавшись в патрульной машине, мальчик рассказал полицейским, что родители уехали по делам. Он уже позвонил им и сообщил о случившемся. Через несколько минут на место пожара приехали бригады скорой помощи, спасатели и взволнованные родители.
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«Не дожидаясь приезда пожарных, инспекторы начали эвакуацию людей. Неожиданно в окне второго этажа они увидели испуганного ребёнка, который просил о помощи. На вид ему было не больше шести лет. Не теряя ни минуты, Никитин забежал в горящее здание, нашёл дверь, за которой находился мальчик, попытался открыть, но она была заперта», – поделилась подробностями Волк.
Оказавшись в патрульной машине, мальчик рассказал полицейским, что родители уехали по делам. Он уже позвонил им и сообщил о случившемся. Через несколько минут на место пожара приехали бригады скорой помощи, спасатели и взволнованные родители.
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Лора Луганская