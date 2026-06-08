Банду угонщиков автомобилей задержали в Москве
В Москве задержали группу из шести человек, подозреваемых в угоне пяти иномарок. Злоумышленники действовали с использованием специального оборудования, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как пишет Агентство городских новостей «Москва», по данным ведомства, с июня по октябрь 2025 года участники организованной группы похищали припаркованные во дворах кроссоверы японских и корейских марок. С помощью устройств для блокировки сигнализации они проникали в салон, запускали двигатель и увозили автомобили в лесополосы Подмосковья, где отключали GPS-трекеры. В дальнейшем машины продавали или разбирали на запчасти. Общий ущерб от пяти краж превысил 20 млн рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с московской полицией и при силовой поддержке Росгвардии задержали шестерых жителей столичного региона, четверо из которых ранее были судимы. У фигурантов изъяли два похищенных автомобиля, устройства для подавления сотовых сигналов, ключи от машин различных марок и иные доказательства.
Задержанным предъявили обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Следствие продолжает устанавливать все эпизоды преступной деятельности и возможных соучастников, а также ведет розыск остальных похищенных транспортных средств.
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