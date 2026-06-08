Банду угонщиков автомобилей задержали в Москве

08 июня 2026, 12:49

Банду угонщиков подозревают в краже пяти автомобилей в Москве

Фото: istockphoto/Scharfsinn86

В Москве задержали группу из шести человек, подозреваемых в угоне пяти иномарок. Злоумышленники действовали с использованием специального оборудования, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.