В Великобритании пожилые женщины прогнали угонщиков

Фото: IStock/AaronAmat
В Лидсе, Великобритания, две пожилые женщины сорвали угон мотоцикла мужчинами в масках, обратили их в бегство и попали на видео. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент заснял на видео и выложил в сеть неизвестный мужчина. На кадрах видно, как двое парней заезжают на парковку на мопеде, один из них слазит и молотком пытается сбить замок с колеса мотоцикла.
Это увидели две неравнодушные пожилые женщины, которые не смогли остаться в стороне. Они стали кричать на угонщиков, а когда поняли, что их игнорируют, подошли вплотную к злоумышленникам. Преступники не стали вступать со старушками в конфликт и сбежали.
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Олег Дикий