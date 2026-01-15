В Подмосковье поймали двух угонщиков иномарки

15 января 2026, 09:16

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух жителей Пушкинского округа, подозреваемых в угоне автомашины иностранного производства, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Автомобиль стоимостью три с половиной миллиона рублей был припаркован у частного дома в деревне Голявино Дмитровского округа, для его угона использовалось специальное оборудование.





«Полицейские по записям с камер видеонаблюдения установили маршрут угнанной машины и нашли её в одном из гаражей гаражного кооператива в поселке Зверосовхоза Пушкинского округа, а также идентифицировали и задержали угонщиков, в «послужном списке» одного из которых было уже несколько судимостей», — говорится в сообщении.